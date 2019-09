BIZARNO ČAK I ZA RUSKE STANDARDE: Sve češće prose djevojke glumeći specijalce, a pravi razlog je prilično jeziv

Ovakva prosidba je postala toliko popularna da diljem zemlje niču agencije koje nude lažne otmice, racije, pretrese…

Vozite auto, odjednom vas pretekne crni kombi i naglo zakoči. Jedva stižete i vi zakočiti na vrijeme. Ne stignete ni doći sebi i razmisliti je li baš mudro ići tjerati pravdu, kad iz kombija iskaču specijalci pod punom spremom. Izvlače vas iz auta, kreće pretres, rekli su vam da traže drogu. A onda užas – u autu su pronašli vrećicu s bijelim prahom za kojeg tvrde da je kokain.

Nikada tu vrećicu niste vidjeli, no van sebe ste a i ne djeluju kao da bi vam povjerovali. Taman dok vam do mozga dolazi u kolikim ste problemima, jedan od maskiranih likova spušta se na jedno koljeno, vadi kutijicu s prstenom i prosi vas.

“Uopće nemaju mašte, svi žewle specijalce i drogu”

Zvuči bizarno, no ovakva prosidba je u toliko popularna u Rusiji da već nekoliko tvrtki nudi ovakve i slične scenarije. Među prvima je bio Sergei Rodkin. Kaže kako je sa spačkama počeo još 2010., za prijatelje, no otkako se pročulo za njega, osnovao je agenciju i od toga živi. Danas njegova agencija Specnaz Show ima 14 podružnica diljem zemlje. Daleko najpopuplariniji je scenarij s lažnom drogom. “Ljudi uopće nemaju mašte. Svi žele samo specijalce, uhićenje i drogu“, kometentirao je Rodkin. A u ponudi je niz scenarija kao sve ono što vam padne na pamet – od lažnih otmica usred poslovnog sastanka, do upada na tulume ili proslave. Osoba koja naručuje potpisuje ugovor kojim agenciju oslobađa bilo kakve odgovornosti u slučaju nezgode.

Psihologinja objašnjava kako postoji dobar razlog zašto su ovakvi scenariji sve popularniji. A razlog je prilično užasavajuć.

“Humor je način na koji društvo reagira na ono što se zbiva. Ove šale su način da se nosimo s činjenicom da sigurnosne snage u bilo kojem trenutku mogu doći po vas. Ljudi trebaju način da se pomire s tom stvarnošću. Budući zaručnici i zaručnice se smiju od olakšanja da nisu u pitanju stvarni policajci“, zaključuje Polina Soldatova za BBC.