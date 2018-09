BIZARNA PORUKA CRKVE U IMOTSKOM: Crnim humorom htjeli privući ljude na misu pa se pošteno obrukali

‘To nije službena poruka Crkve i mi ne stojimo iza takvih objava’, tvrdi gvardijan župe

Crkve danas čine sve kako bi mlade privukle na misu jer, budimo realni, sve ih je manje koji imaju potrebu na taj način prikazivati svoju vjeru – ako uopće vjeruju. Jedna je imoćanska župa, valjda u očaju, smislila kako osvijestiti taj nagon za odlascima u Crkvu, i to prilično brutalno.

U župi ne znaju za to

Na Facebook stranici samostana i župe Imotski od jučer stoji kontroverzna objava s natpisom: “Dođi na misu! Ne čekaj da te drugi donesu…”. Na plakatu je priložena i slika ljudi koji nose lijes, tako da je poruka i više nego jasna.

Sve bi to bilo okej i smiješno da ipak nije riječ o jednoj župi. No, gvardijan Crkve, fra Kristijan Stipanović, ostao je zatečen viđenim. “Nisu to službene stranice Franjevačkog samostana u Imotskom”, rekao je za 24 sata. Kaže kako te stranice ne uređuje niti jedan svećenik i da čak ni ne zna što je na njima jer da sam nema Facebook profil.

RED NOSTALGIJE, RED BRUTALNOG CRNOG HUMORA: Nekad popularne slikovnice s Majom u glavnoj ulozi dobile su šokantno novo ruho

Još uvijek ponosito stoji

“Pogledat ću i kontaktirati osobu koja to uređuje. To nije službena poruka Crkve i mi ne stojimo iza takvih objava. Na takav način se ne može slati poruka vjernicima za dolazak na misu”, kazao je gvardijan i napomenuo kako će inzistirati da se sporna objava ukloni.

No, eto, ona i dalje stoji netaknuta i izaziva kontroverzije. Podijeljena je više od 70 puta, a ispod nje se međusobno označuju korisnici Fejsa uz sarkastične dosjetke. “Ovo ko da je za tebe i mene napisano 😂 😂”, poručila je jedna žena.