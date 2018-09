BIZARAN ŽIVOT POZNATIH ZNANSTVENIKA: Ubijali trudnice za eksperimente i jeli štence, ali to je tek početak…

Povezali su dva anatomista sa serijom ubojstava između 1749. i 1755., a tvrde kako su baš oni odgovorni za smrt 35 do 40 trudnica

Znanstvenici su naša budućnost, oni vide svijet na drugačiji način, a njihova čudnovatost vodi nas gdje još nitko nije bio. I dok često slušamo samo o njihovim postignućima, vrijeme je da otkrijete i njihovu mračnu stranu.

Ako pogledamo iza velikih postignuća nekih od najvećih znanstvenika, shvatit ćemo da nisi bili baš najmoralnije osobe na planetu.

Schrodingerove žene

Paradoksalan misaoni eksperiment Erwina Schrödingera koji ilustrira nepotpunost teorije kvantne mehanike kada prelazi sa subatomskih kvantnih na makroskopske sustave možda je najpoznatija stvar s kojom povezujemo ovog znanstvenika. Ipak, ovaj neobičan genijalac imao je vrlo mračnu stranu. Naime, bio je užasan prema ženama i djevojkama koje su se našle u njegovom životu.

Schrodingerov biograf kaže kako je znanstvenik imao seriju malih crnih knjižica u koje je pisao imena svih žena s kojima je bio te ih je u njima ocjenjivao. Koliko je poznato, tri su mu ljubavnice rodile potomke, a jedna ga je i ‘znanstveno’ inspirirala, što god to značilo.

Ništa od do sada navedenog nije sporno, ali kako priča odmiče tako i Shrodingerov život postaje bizarniji. Osim što se bavio znanstvenim radom, Shrodinger je davao instrukcije 14-godišnjim blizankama Withi i Ithi Junger. Posebno mu se sviđala Ithi koja je ostala trudna tri godine kasnije, a nakon abortusa ostala je neplodna.

Neobičan znanstvenik nije na tome stao već se spetljao s ženom svog asistenta – Arthura Marcha. Iz afere se rodila kćer koju je Shrodingerov asistent predstavljao kao svoju.

Čini se kako je znanstvenik imao pik na udane žene te je napravio dijete još jednoj ljubavnici, glumici Sheili May.

Ugledni patolog i mrtve trudnice

Iako nisu rock zvijezde znanosti, rad braće Johna i Williama Huntera iznimno je važan. William je zaslužan za važna otkrića vezana uz limfni sustav i maternicu, dok je John bio anatom koji je razvio ideju o interakciji organa.

Oboje su vjerovali kako se najbolje uči radeći eksperimente, ali tu dolazi strašan dio.

Istraživanje objavljeno u ‘Journal of the Royal Society of Medicine’ otkrilo je gdje je William sa svojim suradnicima, ali i kolegom Williamom Smelliem, pronalazio tijela za seciranje. Povezali su dva anatomista sa serijom ubojstava između 1749. i 1755., a tvrde kako su baš oni odgovorni za smrt 35 do 40 trudnica.

Naime, oba Williama povezana su sa sumnjivim asistentom koji im je nabavljao subjekte za pokuse. Navodno je Williamu Hunteru pomagao brat koji je na početku iskopavao leševe, njih oko dvije tisuće, za svoje eksperimente.

Nobelovac, rasist i homofob

Nobelovac James D. Watson izgradio je karijeru na genetici, a dobio je Nobela otkrivši oblik DNA. Unatoč izvrsnoj znanstvenoj karijeri, bizarne izjave učinile su Watsona omraženim u znanstvenom svijetu.

Između ostalog, rekao je kako bi genetski inženjering trebao biti korišten da učini sve žene lijepima, a tvrdio je i kako postoji veza između rase i inteligencije. 1997. predložio je ‘genetsko testiranje’ ne bi li omogućio majkama pobačaj, ukoliko postoji sumnja da je dijete gay. Njegove sulude ideje, poput te da seksualna orijentacija djeteta može biti razlog za pobačaj, dovela su do toga da je na neki način postao izoliran od znanstvene zajednice.

Na kraju je baš zbog neslaganja sa znanstvenicima prodao svoju Nobelovu medalju, te tako postao prva osoba koja je to učinila.

Svemir i Antikrist

Bez Jacka Parsonsa (Marvel Whiteside Parsons), ne bi bilo space shuttleova i svemirskih letova kakve danas poznajemo. Parsons je genijalac na području raketne tehnologije koji je vjerovao kako je prizvao Sotonu kada je imao samo 13 godina.

Plesao je gol pod mjesečinom, a smatrao je kako su njegovi seks rituali magični te da njima priziva Antikrista. Na kraju se udružio s Ronom Hubbardom, ocem scientologije. Oni su smatrali kako je Marjorie Cameron s kojom su često imali seksualne igrice, zapravo majka Antikrista – a ona je u to vrijeme ostala i trudna. Iako je dijete pobacila, čudno prijateljstvo rodilo je nešto drugo – scientologiju.

Opasni i gluhi

Svi znaju Alexandera Grahama Bella kao izumitelja, ali to je samo jedna strana medalje. Iako se na prvu činilo kak je ovaj znanstvenik zapravo plemenita ličnost koja je čak otvorila školu za gluhe, iza njegovog poteza nije bio nikakav hvalevrijedan cilj.

Bell je rekao kako su Ameriku preplavili imigranti i gluhe osobe te na tome nije stao. U njegovom radu iz 1884. godine ‘Upon the Formation of a Deaf Variety of the Human Race’ napisao je priču upozorenja što bi se dogodilo kada bi gluhi ljudi počeli formirati udruge, ženiti se, imati gluhu djecu te komunicirati jezikom koji samo oni znaju. Pokrenuo je i akciju micanja znakova za gluhe iz škola, ali jedna stvar nikada nije spomenula tokom njegove kampanje, piše Grunge.

Naime, nitko nije znao što o svemu misle Bellova majka i žena, koje su obje bile gluhe.

Jeo je pse i miševe

William Buckland poznati je geolog iz 19.stoljeća koji je radio na sveučilištu Oxford. Pisao je radove s područja fosila i dinosaura, a posebno se posvetio i mineralogiji.

Ako se malo odmaknemo od njegovog rada, saznat ćemo kako je Buckland jeo sve i svašta tokom svoga života.

Jedno od njegovih najdražih jela bio je poljski miš na tostu, a najodvratnije jelo mu je, kako je rekao, bio obrok od muha. Jeo je razne životinje, ali možda najbizarnije od svega – jeo je i štence.

Svoje bizarne navike prenio je i na sina Francisa kojeg je ohrabrivao da nakon što jaše kornjaču, istu i pojede. Djetinjstvo za poželjet…