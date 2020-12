BIZARAN OGLAS POHARAO INTERNET: Ako mrzite dobivati pidžame na poklon, ovo bi vam moglo promijeniti mišljenje

Ako često kupujete preko interneta, onda ste već svjesni toga da će vas ona haljina koju niste kupili proganjati na svim društvenim mrežama i web stranicama.

Upravo to trenutno proživljava stotinjak korisnika Twittera koji se žale da im posvuda po internetu izlijeće jedna pidžama. Radi se jednodijelnom komadu popularnog ženskog brenda odjeće koji na stražnjici ima otvor na kopčanje kako bi se kupcima olakšalo vršenje nužde.

Iako su na meti oglasa uglavnom zainteresirani kupci, ova pidžama prati ljude koji nemaju pojma zašto je viđaju posvuda.

“Ovaj oglas mi često izlijeće u posljednje vrijeme. Nemam pojma kako je algoritam povezao ljude koji puno čitaju o libanonskoj politici s ljudima koji bi mogli biti zainteresirani za odjeću koja ima otvor na stražnjici”, “Koliko vas stalno viđa oglas za ovaj kombinezon s otvorom? Znam da nisam jedina”, “Bit ću razočarana ako ju ne dobijem za Božić koliko mi je puta iskočila na news feedu”, samo su neki od komentara na Twitteru.

Drugi pak nemaju ništa protiv pidžame i tvrde kako bi ovo mogla biti dugoočekivana prekretnica za sve jednodijelne komade odjeće.

How many people who read the Elle story are got this bizarre ad for the onesie with a butt flap, over and over again? I know it’s not just me pic.twitter.com/4wsazD0wWM

— Tom Gara (@tomgara) December 21, 2020