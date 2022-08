NITKO SE NE BUNI / Bivšoj Playboyevoj zečici snimanja u donjem rublju bila su dosadna, pa sad u njemu izlazi i van

Bivša zečica Francia James (30) otkrila je da izlazi u donjem rublju jer joj život Playboyevog modela postao "dosadan", a njeni obožavatelji se ne bune, piše Daily Star. Bujna Francia snimljena je kako prošli tjedan izlazi iz prodavaonice samo u donjem rublju jer ga je odlučila "iznositi". Također, viđena je i kako se vozi razgolićena u vlakovima i autobusima. Francia je bila Playboyeva zečica te se pojavila na naslovnici tog magazina 2019. godine. "Ideja koja stoji iza Playboya je luksuz i bogatstvo pa mi je to zvučalo primamljivo i odlučila sam se okušati u tome. No, više volim raditi humoristične sadržaje nego samo snimati seksi fotografije. Na kraju mi ​​je bilo prilično dosadno samo se fotografirati. Osjećala sam se pomalo zarobljeno i nisam više htjela raditi ono što su moji pratiteljima OnlyFansu i društvenim mrežama tražili od mene. Onda sam se dosjetila da u donjem rublju mogu učiniti što god želim da nasmijem ljude. Imala sam ideju da uđem u autobus u vešu i ponašam se kao da kasnim na posao i to je super prošlo kad sam objavila video. Tako je sve krenulo", ispričala je Francia. Ona je nedavno dospjela na naslovnice kada je u donjem rublju snimila skeč s policajcem. Prsata ljepotica ima preko 11 milijuna pratitelja na Instagramu gdje dijeli svoje golišave snimke i videa na kojima izlazi u javnost odjevena samo u donje rublje ili prekrivena bojom za tijelo.