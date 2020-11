BISTE LI VI OVAKO NAZVALI SVOJE DIJETE? Ime koje je jedna trudnica izabrala za sina pobralo je burne reakcije

Ubrzo su krenule reakcije na njen post, a svi su se jednoglasno složili da je učinila pravu stvar

Jedna je žena svojoj prijateljici rekla da je ime koje je odabrala za svog sina “najsmješnija stvar koju je ikad čula” zbog straha da će mališan biti maltretiran do kraja života. Tražeći savjet o tome je li bila prestroga na jednoj društvenoj mreži, objasnila je da je prijateljica provela svoju sedmomjesečnu trudnoću pokušavajući se odlučiti za ime svog djeteta, piše Mirror.

Njena prijateljica jako voli neobična imena poput “Makeighleigh” i “Jeydeyn“, pa ju je zaista zanimalo za koje će se ime na koncu odlučiti. No, ostala je zaprepaštena jer je buduća mama, koja se preziva “Greene“, svog sina odlučila nazvati “Blac“.

“Ne šalim se, ona će svoje dijete nazvati Blac Greene. Pitala sam je zašto bi sina nazvala po bojama, a ona mi je rekla da joj se sviđa jer je jedinstveno i unikatno, i jer se nitko tako ne zove, niti će se itko tako zvati. Još mi je rekla kako će svi misliti da ima super cool i pametno ime”, napisala je.

‘To je grozno ime’

“Na to sam zanijemila i onda sam se glasno nasmijala, a zatim sam joj rekla da je to najsmješnije ime koje sam ikad čula. Naljutila se je na mene i nazvala me š***** jer sam hejterica i što se zbog mene osjeća glupa k’o noć. Sad se nekako loše osjećam. Jesam li pretjerala?”, pitala je zabrinuta djevojka.

Ubrzo su krenule reakcije na njen post, a svi su se jednoglasno složili da je učinila pravu stvar što se izjasnila protiv tog apsurdnog imena.

“To je grozno ime. Čut će koliko je grozno svaki dan ako tako nazove svoje dijete”, “Totalno ste u pravu. Apeliram svim roditeljima: prestanite bez razloga zvati svoju djecu glupim imenima”, “Nisi ju natjerala da se osjeća glupo – ona jeste glupa”, samo su neki od komentara.