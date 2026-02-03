FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZMAJEVA DJEVOJKA /

Bila je prava ljepotica, a onda je od sebe napravila čudovište, i na to je potrošila vrtoglav iznos

Bila je prava ljepotica, a onda je od sebe napravila čudovište, i na to je potrošila vrtoglav iznos
Foto: Profimedia
Amber Luke, Australka poznatija pod nadimkom "Plavooka bijela zmajica", godinama je fascinirala i šokirala javnost svojom ekstremnom tjelesnom transformacijom. S više od 600 tetovaža koje prekrivaju gotovo cijelo njezino tijelo, razrezanim jezikom i plavo obojenim bjeloočnicama, postala je simbol prkosa i individualnosti. Ipak, nakon desetljeća provedenog u građenju svog jedinstvenog identiteta, tridesetogodišnja Amber nedavno je objavila odluku koja je iznenadila mnoge: započela je proces uklanjanja svih 36 tetovaža s lica. No, ova odluka nije znak žaljenja, već kruna njezine najteže bitke, one protiv ovisnosti i unutarnjih demona.
1 /20
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.2.2026.
10:00
Lorena Motik
Profimedia
TetovažeModifikacijeTijelo
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZMAJEVA DJEVOJKA /
Bila je prava ljepotica, a onda je od sebe napravila čudovište, i na to je potrošila vrtoglav iznos