BESPLATAN SEKS ZA POLICAJCE KOJI DAJU OTKAZ: Prostitutka na prosvjedima ukrala šou, a reakcija ovog policajca je hit

Prosvjedi u SAD-u nakon smrti Georgea Floyda još se ne smiruju, a policajci su u posebnoj nemilosti građana, koji su ovoga puta odlučili ići do kraja i iskorijeniti rasnu diskriminaciju. Prostitutka Phoenix Divina odlučila je dati svoj doprinos na način koji joj najbolje ide.

Ona je, naime, svim policajcima obećala besplatan seks pod uvjetom da – daju otkaz. Na Twitteru je postavila i video (koji je u međuvremenu nestao, kao i cijeli njezin profil), u kojemu prolazi ispred kordona policajaca na sav glas vičući: “Spavat ću sa svakim policajcem koji da otkaz! Ponuda vrijedi do kraja dana.”

“Po*ebat ću svakog policajca koji danas da otkaz! Spustite oružje! Budite je*eni ljudi!”, urlala je prostitutka, dok su je policajci samo hipnotizirano promatrali.

“Čula sam da policajci vole mito, vrijedi probati”, napisala je Divina uz snimku. Na sveopće razočaranje, većina policajaca samo ju je s čuđenjem gledala, no jedan joj je čak odgovorio: “Žao mi je, oženjen sam.”

Eyes wide shut. This man thought about quitting his job and his marriage. I'm dead 😂😂😂 pic.twitter.com/UrUF02Olhv

— Tavo (@MazelTAVO) June 3, 2020