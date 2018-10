BAKICA NAKON SMRTI MUŽA ISTETOVIRALA NJEGOVO IME NA PRSIMA: Nastavila s vampirima i vukodlacima pa poručila da ne misli prestati

Sa svojih 77 godina baka je napravila 16 tetovaža, a najdraže su joj one s vampirima i vukodlacima

Glenys ‘the Menace’ Coope (77) jedna je vrlo neobična baka koja se nakon smrti muža Waltera odlučila posvetiti svojoj istinskoj ljubavi.

Glenys je još davne 1960. napravila prvu tetovažu, ali ju je kasnije kirurški maknula jer se njezin muž Walter tome protivio. Ipak, nakon njegove smrti 2014. godine, bivša kućanica vratila se staroj strasti.

Genijalne tetovaže koje jednostavno morate pogledati!

Sa svojih 77 godina baka je napravila 16 tetovaža, a najdraže su joj one s vampirima i vukodlacima.

Nije ju briga što drugi misle

“Svaki mjesec napravim jednu tetovažu. Do sada sam potrošila dvije tisuće funti, a trenutno štedim za novu. Želim si istetovirati vukodlaka na leđima pa ću nakon toga napraviti pauzu. Zaista me ne zanima što ljudi misle da sam stara za ovo, to je moja želje”, zaključila je ova buntovna starica.