AUTOMEHANIČARI KAO LIKOVI S RENESANSNIH SLIKA: ‘Bio je to savršen balans masnoće, kaosa i stvarnosti’

Nikad ne znaš gdje se krije inspiracija i kako će daleko dogurati tvoja vizija.

Profesionalni fotograf Freddy Fabris iz Chicaga naletio je na savršenu automehaničarsku radionu, u koju je njegov prijatelj išao popraviti auto – kada mu je sinula briljantna zamisao.

“Uvijek sam želio rekreirati renesansna djela”, rekao je fotograf, naglasivši kako je od početka razmišljao kako da uklopi humor u svoju viziju.

Fabris kaže da se istog trenutka zaljubio u radionu.

Gotov set

“Bio je to savršen balans masnoće, kaosa i stvarnosti. Za nekog bi to bila samo neuredna radiona, ali za mene je to bio gotov set”, rekao je Fabris.

Kako izgledaju renesansni automehaničari, pogledajte u nastavku.