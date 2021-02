AUČ, OVO JE BOLJELO! Lidl brutalno spustio kupcu koji je imao primjedbu: ‘Žao nam je što ti fali 10 centimetara’

Brendovi obično održavaju pristojan i ljubazan ton sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, no ponekad jednostavno ne mogu odoljeti pa ih ‘pokopaju’ u komentarima. Dokaz je irski Lidl koji je jučer brutalno spustio jednom kupcu na Twitteru.

Carl Goldfinch podijelilo je fotografiju pakiranja čipsa u kojem, kako tvrdi, nedostaje 10 centimetara. “Lidl, nedostaje mi 10 centimetara vašeg proizvoda. Mogu dobiti popust?”, napisao je.

“Carle, žao nam je čuti da ti fali 10 centimetara”, odgovorili su mu iz Lidla, a njihov je tvit postao viralan s više od 125.000 lajkova i gotovo 15.000 dijeljenja.

Hi Carl we’re sorry to hear about your missing 4 inches… https://t.co/SitXl7WMAe

— Lidl Ireland (@lidl_ireland) February 11, 2021