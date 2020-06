APSOLUTNI HIT: Cure iz regije otkrile zašto se nisu udale, primijetit ćete da većina razloga ima jednu veliku sličnost

Twitterom posljednjih dana kruži izazov u kojem su žene objasnile zašto se nisu udale za tadašnje dečke.

Djevojke iz cijele regije iznijele su svoje bizarne i zastrašujuće razloge, a velika većina ih spominje nesuđene svekrve i ostatak obitelji.

Pogledajte neke od najzanimljivijih tvitova.

jednom se nisam udala jer me nije pitao niko

Jednom se nisam udala zato sto sam bila drugi srednje, on je rekao – sta ce ti skola, a ja nisam htjela biti – nesam skolovala. Best decision ever! https://t.co/Yvyz7ktYuL

— Džejn (@dzejn_doh) June 18, 2020