Playboyeva zečica traži dečka i već je očajna: 'Aplikacije za dejtanje me blokiraju jer sam nestvarno seksi'

Brazilska influencerica i bivša Playboyeva zečica Ju Isen otkrila je da je morala napustiti aplikaciju za upoznavanje jer je "prelijepa" za nju. Čak je primala poruke od muškaraca koji su je pitali je li stvarna, piše Daily Star. Ona je kazala da je često izbacuju s aplikacija jer je previše privlačna. Ona tvrdi da je "prelijepa" za svijet online spojeva. Kad je primila obavijest s upozorenjem da joj je račun suspendiran s jedne aplikacije za upoznavanje, ostala je u čudu. "Bila sam prilično iznenađena. Otišla sam pogledati njihova pravila korištenja da vidim jesam li ih prekršila, ali sve je bilo u redu. Tada sam shvatila da je razlog suspenzije mogućnost da je moj profil lažan", kazala je Ju koja tvrdi da su neki korisnici aplikacije prijavili njen profil jer su mislili da se netko drugi predstavlja kao ona. "Tijekom dopisivanja primala sam poruke s pitanjem je li račun stvarno moj, jer sam 'previše poznata' da bih bila tu. Na kraju mi ​​nitko nije vjerovao kad sam rekla da sam to zaista ja", ispričala je Ju. Ona je kazala i da ju je par korisnika pitalo zašto je na aplikaciji jer je "prelijepa" da bi bila tamo. No, Ju se neće predati. Postoje druge aplikacije koje ću pokušati koristiti. Sada svi mogu znati da, ako me pronađu u svijetu online spojeva, iza profila stojim ja!", poručila je. Podsjetimo, Ju je potrošila oko 71.000 funti (oko 634.100 kuna) na plastične operacije kako bi se osjećala kao "nova žena". Tijekom godina imala je oko 50 kozmetičkih zahvata.