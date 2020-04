ANDRIJA DOBIO DIGITALNU TAJNICU – RADOJKU: Testirali smo je i ostali paf. Pa ona dijeli i savjete o seksu!

Netko je imao viška vremena i napravio totalno otkvačenu digitalnu asistenticu u borbi protiv koronavirusa

Nakon što je javnosti predstavljen Andrija, digitalni asistent Ministarstva zdravstva koji građanima pomaže s informacijama o koronavirusu, nije trebalo dugo da zaživi i njegova ljepša kolegica – Radojka, koja ima sličan opis posla, ali uz dozu humora.

Pokriva osam pitanja

“Ja sam Radojka, digitalna tajnica Ministarstva za istraživanje ruda i gubljenje vremena”, stoji u njezinu opisu na mrežnoj stranici Radojka.online. Od nje, za razliku od “uštogljenoga” Andrije, možete doznati čak i škakljive informacije, kao na primjer, smijete li se seksati s neznancima.

“Mogu vam pomoći s informacijama koje vam zapravo služe u ovim vremenima, za razliku od ostalih sličnih asistenata”, ironično poručuje Radojka u nastavku.

Njezino je radno vrijeme od ponedjeljka do petka, u terminu od 8 do 16 sati, s time da je od 11 do 13 sati na pauzi. Odgovor na pitanje koje vas zanima dobivate automatski nakon što upišete broj pitanja u za to predviđeni prostor. Zasad ih pokriva samo osam.

Mi smo joj postavili svih osam ponuđenih pitanja, da vidimo kako je programirana da odgovori.

1. Koji je danas dan? Svi dani su mi isti.

Danas je utorak, 21.4.2020., odnosno 31. dan karantene.

2. Koliko će ovo još trajati?

Sljedeća dva tjedna su kritična, nakon toga ćemo razmišljati o popuštanju mjera.

3. Kako rade dućani?

Većina dućana radi od 8 do 17.

4. Jel ima WC papira u dućanima?

Ima, i to ne znači da trebate kupiti 100 pakiranja.

5. Kad je najbolje vrijeme za otići u dućan ili u poštu?

Najbolje je otići oko 12. Naime, točno u to vrijeme većina penzionira mora ručati. Najgore je otići u 8 ili 9 sati.

6. Kad je najbolje vrijeme za otići u šetnju?

Po noći, tada ima najmanje ljudi!

7. Jesam li nešto zaboravio/la, Radojka?

Očitati struju? Platiti račune? Izvaditi meso za sutra?

8. Smijem li se seksati s neznancima?

Seks je dopušten uz obvezno pridržavanje relevantnih mjera: