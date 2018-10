AMERIKANKA SE UDALA ZA HRVATA PA OSTALA ŠOKIRANA HRVATSKIM PRAZNOVJERJIMA: ‘Ovaj video će vas vjerojatno uvrijediti’

“Ovaj video će vas vjerojatno uvrijediti, ali moram to izbaciti iz sebe jer ću poludjeti”, rekla je na početku Amerikanka te započela svoju listu

Amerikanka Kaleigh Hendershot uspješna je Youtuberica koja se zbog ljubavi preselila u Hrvatsku te je život na drugom kontinentu česta tema na njezinom kanalu.

Dok veliki broj fanova njezine video uratke smatra simpatičnima, jedan je poprilično razljutio Hrvate. Naime, Kaleigh je napravila video u kojem, kako kaže, komentira praznovjerja u Hrvatskoj.

“Ovaj video će vas vjerojatno uvrijediti, ali moram to izbaciti iz sebe jer ću poludjeti”, rekla je na početku Amerikanka te započela svoju listu.

Ako vam je hladno, a niste obukli džemper – prehladit ćete se! U Hrvatskoj ako vas vide bez džempera, poludjet će.

Za ovo nikad prije nisam čula, ali čini se da se možete razboljeti od sjedenja na hladnom betonu. Jednom sam sjedila na hladnom betonu i baka mog supruga je kazala ‘O, Bože’ i odmah mi donijela nešto na što ću sjesti.

Hodanje bosih nogu. Nikad nisam razmišljala hodam li bosa zimi ili ne, ali ovdje baš nikada ne smijate tako po hladnom podu. Ne znam u čemu je problem.

Smrtni problemi

Ne bi trebali Izlaziti van s mokrom kosom. Za mene to nema smisla, ja sam u SAD-u odlazila na predavanja direktno iz tuša, s mokrom kosom. Čula sam i da treba proći osam sati nakon što osušite kosu, a prije nego izađete. Pitala sam svoju doktoricu za ovo i rekla mi je da to nije istina.

Klima je štetna i možete se razboljeti, čak i umrijeti. Možete imati glavobolje od klime, ali to bi moglo biti i točno, taj dio shvaćam.

Najveće praznovjerje u Hrvatskoj – propuh. Kad otvorite prozor i vrata u istoj sobi, nastane protok zraka koji vas može ubiti. Ljudi su mi ovdje govorili da zatvorim prozor, gledali me kao da sam luda. Ako niste iz Hrvatske, trebam objasniti da postoji vjerovanje da vam propuh može napraviti puno stvari, mogu vas zaboljeti glava, oči, leđa… Ne mogu shvatiti zašto ljudi ne pomisle da je riječ o alergijama, a ne zraku.

Nije zaboravila spomenuti ni južinu, a iako je mnoge nasmijala, neke je i razljutila.

“Propuh je nezdrav, to nije praznovjerje”, “Ne znaš ništa Kaleigh Hendershot”, “Propuh je fizika, a južina je najgora”, neki su od komentara dok su pojedinci posrnuli i za uvredama. No čini se kako Youtubericu to ne brine. Brojni fanovi ustvrdili su kako je ovaj video jedan od najkomičnijih koje je napravila.