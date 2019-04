AMERIKANCI PREVELI HRVATSKE I SRPSKE PSOVKE: Trebamo li biti ponosni ili se pokriti po ušima?

Ovo je nešto najluđe i najsmješnije što ćete danas pročitati

Jezici su čudna stvar jer u svakom od njih postoje riječi koje ne možete prevesti doslovno. Vjerojatno su vam sada pale na pamet psovke i drugi vulgarni izrazi. E, pa na to i mislimo (prvenstveno). Američka humorna stranica The Chive okupila je najpoznatije svjetske psovke i pokušala ih prevesti na engleski jezik, a to, naravno, nije moglo proći bez sočnih balkanskih kletvi. Ako smo i u čemu istinski kreativni, onda su to psovke.

‘Nahvalili’ naše umijeće

“Srpske psovke su, bez premca, najsmješnije s*anje koje sam ikad čuo, a ova kratka i slatka uvijek me nasmije do suza – ‘Je*em ti gajde’, što bi se na engleski prevelo kao: ‘I fuck your bagpipes'”, piše The Chive.

Našla se tu i jedna slavna hrvatska kletva. “‘Bože, baci ciglu i budi precizan’ kažu Hrvati, a znači: ‘God, throw a brick and be accurate.’ Obično se koristi kada vas netko naljuti svojom glupošću”, stoji u nastavku popularne mrežne stranice.

Urnebesno je i kako su preveli rusku umotvorinu. “U ruskom postoji uvreda ‘Shob tebe deti v sup srali’, i znači: ‘I hope your children shit in your soup'”, pišu Amerikanci. Iako smo sigurni da nema potrebe za tim, prevest ćemo je i mi na naški: “Dabogda ti djeca s*ala u juhu!”