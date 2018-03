Alternativne karijere poznatih osoba za koje niste imali pojma

Njihova imena su vam vrlo dobro poznata, no mogli biste se iznenaditi da su svi oni mogli biti poznati po nečemu sasvim drugom. Svoje karijere su započinjali potpuno drugačije no što biste očekivali, a kako točno, pogledajte u nastavku.

Chevy Chase

Po čemu je poznat?

Po svojim hit komedijama iz 80-ih godina, kao što su trilogija Vacation i Fletch. To je bilo ‘zlatno doba’ za Chasea, kada je glumio s ljepoticama poput Cindy Morgan i Christie Brinkley, a čak mu je bila ponuđena i uloga Han Soloa. Početak kraja njegove karijere je bio njegov loše primljeni talk show iz 1993. koji je izdržao čak 5 tjedna emitiranja.

Po čemu je trebao biti poznat?

Nakon što je izbjegao vojsku za vrijeme Vijetnamskog rata (tako što je tvrdio da je homoseksualac), Chevy je počeo svirati u bandu s Walterom Beckerom i Donaldom Fagenom, a tada su se zvali The Leather Canary. Nakon nekog vremena, Chevy ih je napustio, nazivajući ih ‘lošim jazz bendom’. Walter i Donald bendu su promijenili ime u Steely Dan i od tada su im se počeli nizati sami uspjesi, uključujući i osvajanje nekoliko Grammyja.

Rogert Ebert

Po čemu je poznat?

Svjetski poznati filmski kritičar, Rogert Ebert, prvi je na svijetu koji je primio Pullitzerovu nagradu za filmske kritike, a njegova su djela objavljivana u čak 200 tiskovina diljem svijeta. Nakon što je izgubio glas u borbi s rakom i nastavio pisati kritike, postao je pravi američki heroj. Najpoznatiji je, ipak, po televizijskoj emisiji nazvanoj Siskel & Ebert (At the movies) u kojoj je o filmovima razgovarao sa svojim kolegom Siskelom.

Po čemu je trebao biti poznat?

U početku svoje karijere, Ebert se okušavao u pisanju scenarija, no ne bilo kakvih scenarija. Ebert je pisao soft porn. Ebert je s redateljem Russ Meyerom napisao scenarij za film Beyond the Valley of the Dolls, za kojeg je rekao da je poput filma koji je slučajno nastao dok su luđaci preuzeli ludnicu. Poslije toga, s Meyerom je napisao i Up! I Beneath the Valley of the Ultra-Vixens.

Dr. Seuss

Po čemu je poznat?

Američki pisac knjiga za djecu, Dr. Seuss vjerojatno je najpoznatiji po svojim pričama ‘Kako je Grinch ukrao Božić’ i ‘Mačak, ne diraj mu šešir’. No, on u svom književnom opusu ima čak 60 knjiga, od kojih je neke objavio i pod svojim drugima imenima Theo LeSieg i Rosetta Stone.

Po čemu je trebao biti poznat?

Pod svojim pravim imenom, Theodor Seuss Geisel, prije no što je bio Dr. Seuss, crtao je i pisao propagandni sadržaj za američku vojsku tijekom Drugog svjetskog rata, a taj posao shvaćao je vrlo ozbiljno. Kasnije je počeo raditi filmove za vojsku, a najpoznatiji je propagandni film Our Job in Japan u kojem mu je zadatak bio prikazati stanje u militarističkom Japanu za američke trupe koje su trebale otići tamo i uvesti demokraciju.

Sir Isaac Newton

Po čemu je poznat?

Newton se smatra jednim od najvećih prirodnih znanstvenika u povijesti. Osim što je otkrio zakon gravitacije, izumio reflektorski teleskop i postavio temelje klasične mehanike, bio je i ljubitelj životinja. Zašto je to bitno? Pa, Newton je, usput, izumio nešto što će zauvijek uvelike olakšavati život ljubimcima i njihovim vlasnicama.

Po čemu je trebao biti poznat?

Newton ne bi došao do svih otkrića do kojih je došao da nije fanatično eksperimentirao svaki dan. No, njegova mačka je mislila da ne radi ništa od životne važnosti, pa ga je često znala smetati i tražiti da je se pusti van iz kuće. Newtonu je to dozlogrdilo, pa je napravio malena vratašca u ulaznim vratima da mačka možete ulaziti i izlaziti kad želi. Da, uz sve što je napravio za prirodne znanosti, gospodin Newton je izumio i vratašca za ljubimce!

James Lipton

Po čemu je poznat?

Pisac i glumac, bivši dekan Actors Studio Drama School u New Yorku najpoznatiji je po svojoj originalnoj emisiji Inside the Actors Studio u koju bi pozivao slavne glumce na duge i detaljne razgovore o sebi, svojim navikama i sviđanjima. Lipton emisiju vodi čak 16 godina.

Po čemu bi trebao biti poznat?

Lipton se bavio i produkcijom, a njegovi radovi u tom polju nisu ‘za baciti’. Između ostalog, bio je i producent prve predsjedničke inauguracije koja je imala TV prijenos, no sve to je u sijeni (ili bi trebalo biti) njegovog opusa kao kompozitora. Naime, Lipton je autor teme poznatog crtića s kraja 80-ih, ThunderCats.

Ian Fleming

Autor, vjerojatno, najpopularnijeg fiktivnog špijuna na svijetu James Bonda, autor je 14 knjiga o tom šarmantnom i ubojitom ljubitelju martinija. No, Fleming se nije bavio samo James Bondom u svojoj karijeri.

Po čemu je trebao biti poznat?

Fleming je autor, vjerovali ili ne, knjige Chitty Chitty Bang Bang o autima na zračni pogon, a osmislio ju je samo za svog sina, no kasnije je knjiga izdana i doživjela čak tri nastavka. Produkcijska kuća MGM otkupila je prava i snimila film, no taj dječji, glazbeni uradak ima vrlo malo sličnosti s knjigom, koja je, u pravom Flemingovom stilu, puna gangstera, brzih autiju i eksplozija.

Tigger (Paul Winchell)

Po čemu je poznat?

Lik tigra koji se pojavljivao u crtićima Winnie The Pooh vjerojatno je svima dobro poznat, a njegov glas lako prepoznatljiv. Tigru je glas davao Paul Winchell, sve do 1999. godine kada je otišao u mirovinu, a za svoj rad osvojio je i Grammyja. Winchell je bio glas i Gargamelu iz Štrumfova i još mnogo crtića iz produkcije Hannah-Barbera.

Po čemu je trebao biti poznat?

Winchell je bio veliki poznavatelj medicine, a hobi su mu bili vlastiti izumi, među kojima je upaljač bez plamena, rukavice koje se griju na baterije i prozirna podvezica. No, to sve nije od životne važnosti, no njegov izum koji je zaista važan je umjetno srce. Da, Winchell je dizajnirao prvo mehaničko umjetno srce, uz pomoć Dr. Henryja Heimlicha. Nešto kasnije, Dr. Jarvik se pojavio s istim mehaničkim srcem, no Heimclich i Winchell su ga već bili patentirali.