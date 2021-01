AKO STE TRAŽILI NEŠTO DA VAM DANAS DIGNE ŽIVAC… On je u vezi sa sex lutkom i kaže: ‘Lakše je s njom nego s mojim bivšima. Nikad se ne žali’

Mladić nikada nije poljubio svoju silikonsku djevojku, i to zbog straha da će njegova acidična slina oštetiti njezinu ‘savršenu kožu’

Muškarac (34) iz Hong Konga privukao je veliku pažnju azijskih medija zbog svoje neobične veze sa silikonskom lutkom, za koju kaže da je bolja od pravih žena iz nekoliko razloga.

Xie Tianrong u vezi je s lutkom Mochi gotovo dvije godine, a unatoč činjenici da je ona hiperrealistična silikonska lutka, a ne prava osoba, mladić tvrdi da nikada nije bio sretniji, piše Oddity Central.

Redovito objavljuje fotke sa svojom djevojkom na društvenim mrežama. Sve njegove bivše ljudske djevojke zahtijevale su razne stvari te su više gledale u mobitele, nego u njega. S druge strane, Mochi ga nikad ništa ne traži i daje mu svu svoju pažnju.

Xie je prvi put vidio hiperrealističnu silikonsku lutku u izlogu seks shopa prije 10 godina. Bio je fasciniran njome, no tada su bile poprilično skupe, s prosječnom cijenom od 10.000 dolara (oko 62.000 kuna). No, 2019. ponovno je ugledao takvu lutku u izlogu, ovoga puta puno realističniju i jeftiniju. Naručio je jednu preko interneta i od tada su nerazdvojni.

Iako je Mochi lutka za seks, Xie tvrdi da ju nikad nije pokušao ni poljubiti, kamoli što drugo. Cijeni njezino društvo i boji se da bi ju njegovi izljevi ljubavi mogli oštetiti. Naime, lokalnim medijima rekao je da nikada nije poljubio svoju djevojku zbog straha da će njegova slina oštetiti njezinu “savršenu kožu”.

Brine ga samo jedna stvar

Unatoč tome što veza sa silikonskom lutkom ima svoja ograničenja, muškarac misli da postoji više prednosti. Mochi nikada ništa ne traži, nikad se ne žali i ne ignorira ga. Možda nije najrazgovorljivija djevojka, ali Xie kaže da je lakše s njom, nego s njegovim bivšim partnericama.

Zanimljivo, 34-godišnjak je vrlo otvoren za razgovor o svojoj neobičnoj vezi i ne mari što drugi misle o njoj. Jednom ga je bivši kolega pitao zašto ne nađe “ljudsku ženu koja može kuhati i čistiti”, a Xie mu je odgovorio da uvijek nekoga može zaposliti da obavi te stvari i da se prava ljubav ne očituje u stvarima poput kuhanja i čišćenja.

Jedino što ga brine kod veze s Mochi jest to što on stari, a ona ne. Jednoga će dana izgledati premlado za njega, a on više neće imati snage da je podigne budući da je teška oko 20 kilograma.

Xie dokumentira svoju vezu s lutkom na Facebooku, gdje neprestano objavljuje zajedničke fotografije i video zapise u raznim situacijama, od zagrljaja, do proslave njezinog rođendana. Osim toga, očito uživa u medijskoj pozornosti koju njihova jedinstvena ljubavna priča dobiva budući da često dijeli poveznice na članke iz cijelog svijeta.