AKO OVO NIJE NAJISLANDSKIJA STVAR NA SVIJETU… Da, oni igraju odbojku. Da, ovo iza njih je rijeka lave

Kad vulkan riga lavu, reakcija većine je bježati glavom bez obzira, što je sasvim razumna reakcija kada vam prijeti rijeka otopljenog kamenja. No ne i kao ste Islanđani. Ne samo da nemaju kuda pobjeći, obzirom na to da je čitav otok na rasjedu tektonskih ploča i može se pohvaliti s više od 130 vulkana.

Toliko su navikli na erupcije da u podnožju aktivnog vulkana Fagradalsfjall nonšalantno igraju odbojku.

The most Icelandic video you will see today 🇮🇸pic.twitter.com/YBAaDoJ3il

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) March 28, 2021