AKO NEĆE DORIS, IMA TKO HOĆE: Restoran koji je odbio influencericu donirao 1.900 kuna s njezinim kolegom

Restoran je ponudio influencerici da plati svoju večeru, a da oni doniraju novac, što je ona tada odbila

Porečki restoran koji se krajem kolovoza proslavio nakon skandala s influencericom Doris Stanković, obavio je uspješnu suradnju s njezinim kolegom, TikTokerom Matejem Vukasovićem s kojim su donirali 1.900 kuna u dobrotvorne svrhe.

HRVATSKA INFLUENCERICA U BORBI ZA BESPLATNU VEČERU: Žicala restoran, oni ju odbili, objavila prepisku, a internet ju napao

Podsjetimo, Doris je od restorana tražila besplatnu večeru u zamjenu za ‘tag’ na njenom Instagramu, što su oni odbili. Nakon što je influencerica posprdno pročitala cijelu korespondenciju, svoje su mišljenje o influencerima dali neki poznati Hrvati, poput redatelja Dalibora Matanića koji ih je nazvao “neradničkom bagrom”.

DALIBOR MATANIĆ BRUTALNO SE OBRUŠIO NA INFLUENCERE: ‘Neradnička bagro, obećavam vam da ćete izgubiti klijente’

Restoran je tada ponudio i Doris da sama plati obrok, a da oni doniraju novac nekoj udruzi, što je ona odbila, no Matej nije.

“Priča je malo komplicirana, ali rezultat briljantan. Dakle, u restoran u Poreču Cotton Club ulazi poznata TikTok frajerica i htjela bi, svojoj slavi na čast, pojesti besplatan ručak. A znamo da besplatnog ručka nema. Vlasnik restorana joj je ponudio deal: može, ali ako iznos ručka donira u humanitarne svrhe, a on će dodati još toliko. Dama nije pristala. Međutim, jedan Tik-Toker je prihvatio izazov: Matej Vukasović, student psihologije iz Zagreba, koji je u Istru došao skupljajući online donacije za put. Ručak je bio odličan, trošak cca 350 kn, Cotton je dodao još toliko i Matej je izabrao da se iznos od 700 kn donira Dječjem domu Vrbina u Sisku. E, sad, ni to nije bilo dovoljno Cotton Clubu pa su platili dobrom mladiću prijevoz i smještaj u visini od 500 kn, a on je i taj iznos donirao dalje. I kad je izazov u igri, ulozi postaju sve veći; Cotton Club odlučuje još 700 kn donirati – nama! Žao nam je što nismo bili prisutni, ali osjećamo da je atmosfera bila dobra, a kad se okupe dobri ljudi to nije ni čudno. Hvala vam, Hvala što se igrate, izazivate, natječete, uživate ali pri tome ne zaboravljate na one koji vas trebaju”, objavila je Udruga za zaštitu životinja SOS Šape Poreč.