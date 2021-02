AKO JE TERENAC OVAKO PROŠAO, KAKO JE TEK OSTALIMA?! Snimka jasno pokazala zašto nije baš uputno voziti po poledici

Velik dio SAD-a okovan je ledom i ekstremno niskim temperaturama, a čak 40 saveznih država izdalo je upozorenja zbog hladnoće, snijega ili leda. U nekima su se stanovnici možda i naviknuti na zimske uvjete, no najviše problema predstavlja ledena kiša koja je sve prometnice pokrila debelim slojem leda. A stanovnici Tenneseesa s američkog juga i nisu baš navikli na takve uvjete.

Adam Schwegman podijelio je snimku s nadzornih kamera svoje kuće u Franklinu, a pokazuje SUV koji bespomoćno klizi zaleđenom ulicom.

More proof of those slick and icy neighborhood roads. This video from Adam Schwegman shows Cavanaugh Lane in the Westhaven subdivision of Franklin. pic.twitter.com/OqKJvNFLfd

— Josh Breslow (@JoshBreslowWKRN) February 14, 2021