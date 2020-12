AKO IMATE LOŠ DAN, EVO NEČEGA ŠTO ĆE VAS SIGURNO NASMIJATI: Svi se sprdaju s imenom crnogorskog ambasadora u Srbiji

Prije nekoliko dana srbijanska vlada donijela je odluku o protjerivanju crnogorskog ambasadora, no za manje od 24 sata povukli su odluku.

Nakon sastanka državnog vrha premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da će povući recipročnu odluku o protjerivanju, no društvene mreže i dalje bruje o ambasadoru, i to zbog njegovog jedinstvenog imena.

Naime, zove se Tarzan Milošević. Kako piše Danas.rs, ime mu je navodno nadjenuo djed i ne smeta mu, a jedini je Tarzan upisan u knjigu rođenih u Crnoj Gori.

Twitterom se proširila i jedna anegdota sadašnjeg ambasadora. Navodno je jednom na pitanje o tome je li imao problema zbog imena rekao: “Nijesam ja od tih Miloševića”.

Ekipa na društvenim mrežama ne prestaje zbijati šale na račun Tarzana, a ovo su najbolje fore.

TIL the Montenegrin ambassador to Serbia is named Tarzan Milošević and I can't stop thinking about it

https://t.co/n7DBDwoDQx shared so you, too, can enjoy the wonder of someone bearing the name "tarzan milosevic"

— thirst hauptbahnhof (@adaywithoutme__) November 30, 2020