ADOLF HITLER JE ŽIV: Upravo je osvojio 85 glasova na lokalnim izborima u – Namibiji; ‘Moj otac očito nije shvaćao tko je on bio…’

U Namibiji su prošloga tjedna održani lokalni izbori, a ta vijest pobudila je zanimanje svjetskih medija kada se doznalo da je jedan od izbornih pobjednika imenom i prezimenom – Adolf Hitler.

Točnije, Adolf Hitler Unona, 54-godišnji kandidat stranke Swapo koji je u svom okrugu Ompundja u sjevernoj pokrajini Oshana osvojio čak 84,88 posto glasova, piše njemački Bild.

RENT-A-HITLER: Emin s Kosova nevjerojatno sliči nacističkom vođi, a zarađuje oponašajući ga

Hitler je za Bild izjavio da mu je ime dao njegov otac.

“Moj otac očito nije shvaćao tko je bio Adolf Hitler. Nemam nikakve veze sa svime što je činio čovjek čije ime nosim”, kazao je Adolf Unona Hitler.

Dok je bio dijete, kaže, njegovo mu je ime bilo posve normalno. Tek kasnije je shvatio o komu se radi. On u javnosti nastupa kao Adolf Unona izostavljajući ono drugo ime koje je u stvari prezime zločinca. Objašnjava i da mj se to ime nalazi u svim službenim dokumentima te da ga ne može promijeniti. Inače, Namibija je nekadašnja nejmačka kolonija i ondje je ime Adolf dugi vremena bilo sasvim uobičajeno.

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx

— Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) November 26, 2020