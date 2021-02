A VALJDA JE HTIO DA CURA ZAUVIJEK OSTAVI: Iskreno, to bi bilo jedino objašnjenje za ovakvu večeru

Na Twitter profilu Rate my plate ljudi objavljuju fotografije jela kako bi ih drugi ocijenili, a korisnik Michael. H. brzo je požalio što je objavio jelo koje je pripremio za svoju djevojku na Valentinovo.

„Kozice i pomfrit s mesnim okruglicama, umakom i sirom“ stoji u opisu jela koje ne izgleda nimalo primamljivo.

„To je obrok koji jamči da će ga cura ostati“. „Zaustavite Zemlju, molim vas, želim sići“. „Što je, u ime Batmana i Robina, ova nesreća“; „Izgubio sam tek, zauvijek“, „Zašto bi ovo napravio ikome koga navodno voliš“, „kakva je ovo opačina“, samo su neki od komentara.

Ipak, bilo je i onih koji su cijenili uloženi trud. Nadajmo se da je među njima i odabranica. A tko zna, možda mu je i namjera bila da preskoče jelo i odmah se bace na desert…

Late Valentines Meal – Prawns & Chips with Meatballs in Gravy and some Cheese by Michael H pic.twitter.com/ZW08vxJS8x

— Rate My Plate (@ratemyplatenow) February 14, 2021