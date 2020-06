A TKO ĆE TO PLATITI? Ovom čovjeku stalno stižu pizze koje nije naručio – i tako već 9 godina! ‘Tresem se kad čujem dostavu…’

Zamislite da vam netko svaki dan donosi hrpu pizza i kebaba na kućni prag. Ostvarenje snova, zar ne? Ali ne i za ovoga Belgijanca, koji se trese od straha svaki put kad čuje dostavni skuter ispred svojega doma u belgijskome gradu Turnhoutu.

Jean Van Landeghem (65) tvrdi da ga vozači dostave zatrpavaju hranom koju nije naručio, u svako doba dana i noći – i tako gotovo cijelo desetljeće. Čovjek je ispočetka mislio da su jednostavno pobrkali njegovu s adresom ljudi koji su doista i naručili dostavu.

