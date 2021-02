A ŠTO REĆI NA OVO? Iranski svećenik zaprepastio izjavom: ‘Ne približavajte se onima koji su primili cjepivo, postali su homoseksualci’

Tvrdnje Tabriziana demoniziraju i cjepivo i homoseksualnu zajednicu bez ikakvih dokaza kombinirajući znanstveno neznanje s grubim pozivom na homofobiju’

Ayatollah Abbas Tabrizian, iranski svećenik koji je već otprije poznat po svojim pogrdnim izjavama o zapadnoj medicini, napisao je homofobnu objavu u vezi cjepiva protiv koronavirusa. Na platformi Telegram, na kojem ga prati gotovo 210 tisuća sljedbenika, napisao je “Ne približavajte se onima koji su imali COVID cjepivo. Postali su homoseksualci”.

Kako prenosi The Jerusalem Post, istaknuti LGBTQ pobornik Peter Tatchell rekao je da tvrdnje Tabriziana “demoniziraju i cjepivo i homoseksualnu zajednicu bez ikakvih dokaza kombinirajući znanstveno neznanje s grubim pozivom na homofobiju”. Dodao je kako iranski svećenik nastoji uplašiti javnost da se ne cijepi što je tipično, kako govori Tatchell, za mnoge iranske vjerske i političke vođe. “Njegove bizarne, iracionalne tvrdnje stavljaju teološke predrasude ispred znanstvenih spoznaja”, rekao je Tatchell.

‘Nedostatak znanja i ljudskosti’

Iranska disidentica Sheina Vojoudi smatra da Tabrizian, poput ostalih svećenika, sve nedostatke povezuje sa seksualnošću.

“Klerici u Iranu pate od nedostatka znanja i ljudskosti. Zapravo, njegov cilj je širenjem gluposti pokušati prestrašiti ljude da se ne cijepe, dok su vođa režima i ostali dužnosnici primili cjepivo Pfizer, a nastoji odgovoriti ljude s izgovorom ‘ne vjerujte Zapadu”, rekla je Vojoudi. U siječnju prošle godine podijeljen je videozapis u kojem je Tabrizian spalio američki znanstveni udžbenik, tvrdeći da je islamska medicina takve knjige učinila “nebitnima”.

U Iranu se homoseksualnost kažnjava pogubljenjem, a smatra se kako je od Islamske revolucije 1979. godine pogubljeno tisuće homoseksualaca. Iranski ministar vanjskih poslova Mohammad Javid Zarif 2019. godine opravdao je pogubljenja homoseksualaca svog režima. Na pitanje zašto to čini, rekao je: “Naše društvo ima moralna načela i prema tim načelima živimo… To su moralna načela u pogledu ponašanja ljudi općenito, a to znači da se zakon poštuje i vi se pridržavate zakona”.