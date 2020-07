A GDJE ĆE DRUGDJE NEGO U DALMACIJI: Pazite ovo radno vrijeme! Vlasnik je svoje rekao – pravo u glavu pa kud’ puklo

Kod onih koji baš sada rade više nego ikad prije, ovakvo nonšalantno radno vrijeme izaziva trunku ljubomore

Radno vrijeme brojnih radnji promijenilo se otkad je nastala pandemija. Promet se smanjio i nekim se privatnicima jednostavno ne isplati raditi cijeli dan. Stoga ne trebate iznenaditi ako na ulaznim vratima u radnju naiđete na obavijest o novom radnom vremenu.

Netko je ‘poljubio’ vrata

Eh, jedino pitanje koje muči većinu vlasnika jest: od koliko do koliko raditi svaki dan da se zadovolji potreba kupaca/klijenata uz minimalne troškove? Tako je jedan Dalmatinac odlučio raditi – po potrebi, i to je jasno dao do znanja.

Na svoja je vrata objesio pločicu s natpisom: “Radno vrime po potribi, a fala Bogu ni potriba.” Netko je očito “poljubio” vrata i uslikao tragikomičnu obavijest, koja je u samo sat vremena prikupila gotovo 5000 lajkova na Facebook stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, gdje je prvotno i objavljena.

Neki su i ljubomorni

Ekipa se raspištoljila u komentarima, a kod onih koji baš sada rade više nego ikad prije, ovakvo nonšalantno radno vrijeme izaziva trunku ljubomore.

“Kako je teško ovo vidit onima kojima je radno vrime DOK NE POPADAJU”, “Hahaha, ovo je sve”, “E, Dalmacijooo”, pišu korisnici i valjaju se od smijeha.