A DOGODI SE, ŠTO SAD?! Video konobarice postao viralan jer nije shvatila kome je rekla da mora čekati pola sata

Zvijezda, ali mušterija poput svih ostalih? Šteta što i slavni glumac nije tako razmišljao

Adam Sandler i jedna od njegovih kćeri, oboje s maskama na licu, otišli su u IHOP, restoran poznat po posluživanju palačinki od 0 do 24. No, nakon što je 54-godišnjem glumcu rečeno da će morati čekati 30 minuta, otišao je.

Konobarica Dayanna Rodas (17) objavila je video na TikToku koji uključuje sigurnosne snimke Sandlera i njegove kćeri jer je otkrila da glumca uopće nije prepoznala ispod zaštitne maske za lice. Video, koji je u međuvremenu pregledan više od 9,7 milijuna puta, naslovljen je: “Mooolim vas, vratite se!!!”

Imao je bradu i masku

Sandlerovi predstavnici potvrdili su kako je to zaista bio on, no nisu imali daljnje komentare. Dayanna je za New York Post rekla kako nije bila svjesna da je razgovarala sa Sandlerom još 15 minuta, sve dok nije ušla jedna mušterija i rekla da ga je upravo vidjela.

Mlada konobarica zatim je objavila novu snimku, s objašnjenjem zašto nije prepoznala holivudsku zvijezdu. “Zato što je imao dugačku bradu, a nikad ga nisam vidjela s bradom. Ni maska nije pomogla”, rekla je.

Video je izazvao brojne reakcije, a mnogi su bili puni hvale za djevojku. “Dobro si postupila. Zvijezda, ali mušterija poput svih ostalih”, utješili su Dayannu njezini pratitelji na TikToku.