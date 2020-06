INFLUENCERICA RASKRINKANA! Iscenirala dobro djelo za fotku na Instagramu, potom sjela u skupi auto i otišla

Predivno je vidjeti svu solidarnost na društvenim mrežama dok se zajednice okupljaju u znak podrške kampanji #BlackLivesMatter nakon ubojstva Georgea Floyda od strane policajca.

Ipak, jedan je kontroverzni video pokrenuo raspravu o iskrenom i lažnom aktivizmu.

Taylor Lorenz, novinarka New York Timesa, prozvala je Fionu Moriarty-McLaughlin da je ‘inscenirala’ objavu na Instagramu.

POGLEDAJTE KAKO VAM LAKO ‘INFLUENCERI’ SERVIRAJU LAŽI: Jedna od njih priznala što je napravila, pa ovo je stvarno suludo

FOTOGRAFIJAMA POKAZALA KAKO JE INSTAGRAM NAJVEĆA LAŽ: Iza savršenih fotografije krije se surova realnost

.@factswithfiona stopped someone boarding up a store in Santa Monica so she could hold the drill for a picture, then drove away. The video is now all over influencer tea accts. She’s since gone private but said nothing pic.twitter.com/K23qssYl0x

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) June 2, 2020