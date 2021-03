SEKSI HOROSKOP: Zrele Ovnice traže ‘majstora maratonca’, Bikovima libido opasno titra, a Blizanci trebaju mentalnu stimulaciju

One koji su sačuvali dovoljno snage i pod starost, ‘nebo nagrađuje’ stabilnim i zdravim seksualni životom

Sat i ‘nešto minuta’ prije podneva, stiglo nam je proljeće, s Marsom i Saturnom u trigonu, i svi smo (više ili manje) kruti, oštri i gorki. Najvažniji nam je vlastiti interes u bilo kojem poduhvatu. Dan i noć su poravnati. Osluhnimo ritam prirode u sebi.

Osim s disanjem, velik dio populacije bolnih problema ima i s kostima, žilama i mišićima. U najsretnijoj varijanti mogućih događanja, znat ćemo držati snagu pod kontrolom, djelovat ćemo sa svrhom, i savjest će nam biti mirna nakon svakog obavljenog zadatka.

Najsmireniji su oni čija je duša naučila da se ne treba razbacivati. Od svih majstora, (auto)mehaničari i (avio)tehničari trenutno su najcjenjeniji. One koji su sačuvali dovoljno snage i pod starost, ‘nebo nagrađuje’ stabilnim i zdravim seksualni životom!

OVNOVI su žilavi i istrajavajući, a neke takve vrline nisu im urođeno uobičajene. Vlastitu, ‘piromansku strastvenost’, imate pod kontrolom! Ovnice u zrelim (najsočnijim) godinama, traže ‘majstora maratonca’ za cjelonoćno razvlaživanje.

LAVOVI, srpanjski, izlaze iz depresije. Vi koji ste na svijet došli u kolovozu, vi ćete tek iskusit melankoliju Satuna i Sunca. Niste svi u istom položaju, ali sve vas hrabri i spašava harmonični Mars. Seks? Kod mladih skoro ništa, a kod starijih svašta nešto.

STRIJELCI se bore s unutarnjom agresijom, i nije ih lako trpjeti i izdržati. Kopate po sebi i tražite zakopano blago. Život je jednostavan. Glava, srce, i seks, i devizni račun. Slabo privređujete? Nema novaca, nema ni seksa! Materijalizam vlada srcima…

BIKOVI šaraju pogledom i sline na zgodne cure, ali nijednu ne diraju. Najviše vas privlače one ugodno popunjene finomesnate. Prvo se zabuljite u grudi i pozadinu, i tek onda ugledate i njenu facu. Generalno ste animalni. Libido vam opasno titra.

DJEVICE su pametne djeve, i ne daju se preveslati. Da bi postao vaš dečko, sve na njemu mora biti skockano. Nakon očiju i zubi, najvažniji su vam faktor njegove cipele. Ako primijetite ikakvu nečistoću, pobjeći ćete od njega u ubrzanom ritmu.

JARCI su sumorno jesenji, a vani miriše proljeće. Imate i novaca i auteka dva, a zabave nigdje? Organizirajte nešto inkognito. Vi i ona (goli) u prirodi, gađate jedanaesterce! Potok žubori, ptičice cvrkuću, a vi uzdišete u strastvenom klinču!

BLIZANCE ubrzava Mars. Učestalo ste seksualno razdraženi. Na koje se podražaje palite? Na one mentalno raznovrsne. Vaš najžešći emocionalni senzor je – mozak! On sve duhovito spiritualizira, a vama se nog(ic)e šire same od sebe. Kao u bajci.

VAGE su, većinom, lijepa (Venerina) stvorenja. Izgledate ‘obrnuto proporcionalno’ perfektno! Mnogima ste savršeno po mjeri. A kakvi ste u glavi? Lelujavi i neodlučni, plešete kako drugi sviraju. Koji ste instrument u krevetu? Pogađate, harfaaaaaaa!

VODENJAKICE su ‘svemirske igračice’, i s njima se nikad ne zna kad će im živčeki popustiti i eksplodirati! Dok ste mirni, osvježavajući ste povjetarac. Kad vam stanu na žulj, vaš ‘unutarnji uragan’ nezadrživo raste. A seks? Pravo pitanje. Svemirski…

RAKOVI su bez energije. Bili ste došli k sebi, i onda ste opet potonuli u bespuća (nad)osjetilne stvarnosti. Raspoloženja vam se mijenjaju kako koji vjetrić puhne. Jučer ste bili na njemu, danas je on na vama? Vježbajte. Sportski seks iscjeljuje!

ŠKORPIONI su daleko od optimale. Emocionalno ste prezahtjevni. Još se nije rodio taj koji bi vam u svemu ugodio. On želi da igrate ulogu njegove mamice? Kad ga lagano ispljeskate po turu, to će biti to, našao je novu mamu! Nije vam dosadno.

RIBA je bezrazložno pekmezasta. U zbilji, između vas i njega sve se finonježno razvija, i stvarno nemate razloga za nespokoj. Strah vas je jer se sve predobro i presretno odvija? Opustite se i prepustite se ljubavi, i sve će se seksi izbalansirati.