SEKSI HOROSKOP: Tko je lijeni trut u krevetu, a tko će nadrapati kada se otkrije njihova posljednja nevjera?

Odnosi su otišli u krajnosti, kako u prijateljstvu, tako i u ljubavi

Kvadrat Venere u Vodenjaku i Marsa u Biku, zapaljiva je strast koja se potpaljuje svađama i nesporazumima. Želja za ujedinjenjem i želja za prekidanjem stalno smetaju jedna drugoj. Odnosi su (voli-mrzi) prenapeti, i u prijateljstvu i u ljubavi.

Popustljivost, rasipnost, ljubavne afere, razlike u godinama, (pre)dugo zavođenje, nepopustljivost i nespremnost na kompromis… razni su razlozi neharmonije.

Njemu žena služi kao ukras, za brak ju je izabrao zbog njene ljepote, kako bi svojim dražima utjecala na društveni uspjeh. Ona vjeruje u muško žensku ravnopravnost. Ako joj je ugrožena sloboda, počinje se preispitivati. U raskidajućem scenariju, (p)ostat će mu najbolja prijateljica!

OVAN je vatra, a trenutno, zemlja i zrak dominiraju. Sad je i Sunce zašlo u vodene Ribe, i totalno ste bez energije. Kradete je drugima? Po potrebi, znate se transformirati u krpelja. I u seksu ste parazit, ona je ‘pčelica radilica’, a vi lijeni trut!

LAVOVI su žilavi i ne predaju se lako. Svi se plaše lavlje rike. Grlo vas je izdalo, ostali ste bez glasa? U životu se u sekundi sve izmijeni. Nježnik vas nije izdao, iako se (prema Nježnici) ponaša izdajnički. Vaša nova nevjera je razotkrivena. Kralj je gol!

STRIJELCI se obrazuju po svim pitanjima. I ljubavno seksualnim. Proputovali ste cijeli svijet, ali sebe još niste našli. Niste dostatno ponizni da priznate sebi svoje mane. Nije ona veslo sisala, i vidi s kim ima posla. S najbesposlenijim pametnjakovićem!

BIKOVI imaju Marsa u vlastitom znaku, i željni su dokazivanja. Kvadrat Venere i Marsa upozorava na opasnosti od pretjerivanja. Sviđa vam se njezina nova frendica? Izaziva vas i zavodi? Ne podcjenjujte žensku intuiciju. Sve vidi i predosjeti.

DJEVICE su na dijeti, i to već po tko zna koji put. Vrijeme je korizme, i vi ste definitivno odlučili smršaviti, do savršenstva. A psiha, seks i osjećaji? U krevetu vam je potrebno dosta vremena da se zagrijete do usijanja. Ništa bez nježne predigre.

JARCI su tvrdokorne mazge, ili trkaći konji. Sami birate tko ste, iako vas je već pri rođenju ‘nebo krstilo’ određenim (temperament) značajkama. Penjači ste alpinisti! Volite se iscrpljivati i u svezi ženskih uzvisina, pozadina i dubokih strasnih kanjona.

BLIZANCI ostaju radoznalo vragolasti i u starijoj dobi. Merkur je vaš vladar, a on je ‘svemirski poštar’, i prenosi informacije. Kod mlađih Blizanaca je ponekad teško raspoznat da li su žensko ili muško. Ako vam se ‘alatka redovito diže’, muško ste!

VAGE ne gube vjeru u ljubav, iako su se već više puta opekle i rastužile. Vaš trenutno postojeći partner iskreno vas voli, i vaša će ljubav trajati. Najbitnije je da ste sami sa sobom ‘u sretnom braku’, jer otud, sve drugo dobro i pozitivno dolazi.

VODENJACI su se proljepšali, i to zbog Venere, koja putuje kroz njihov/vaš znak. Mars i Venera su napeto aspektirani, a mi Ovozemljani nismo imuni na stresna nebeska stanja i zbivanja. Često svirate „krive“ note? Seksate se previše ili nimalo.

RAKOVI, energetski, solidno stoje. Još da vam je sredit sebe mentalno i emocionalno, bili biste na konju. Ribe vam plivaju i rone kroz život, a Bikovi vas vežu za sebe. Seks? Brzopotezno ćete se napiknuti na ‘otrovni’ Škorpionski trn!

ŠKORPIONI nisu u najboljoj formi, i to specijalno oni koje je ‘roda u svijet ispustila’ sredinom mjeseca studenog. Svi vi ostali, nekako ste preživjeli vaše najrazdražljivije nadrkitis dane. Seksologija? Pozlatit će vam se pravo pitanjce u idealnom trenu.

RIBAMA je Sunce došlo u posjet. Ročkas vam je ubrzo, i oni najvoljeniji ne bi vas smjeli razočarati! Previše očekujete od drugih. Ojačajte ego, da ne postanete nečiji/svačiji otirač. U dubini duše, vi ste princeza. Ona milostiva i (sve)iscjeljujuća.