POTPUNO BIZARNA TEORIJA KOJA ĆE VAS IZLUDJETI: Ovaj čovjek tvrdi da je 297 godina u povijesti čovječanstva čista izmišljotina

Prema teoriji fantomskog vremena, Karlo Veliki nikad nije postojao, baš kao ni 297 godina u povijesti čovječanstva koje su, kažu pobornici ove teorije, potpuno izmišljene.

U svijetu u kojem se čovječanstvo ne može složiti gotovo ni u čemu, čovjek bi pomislio da smo u pravu barem kad kažemo da trenutačno živimo u 2017. godini. No, s time se ne bi složio njemački povjesničar Heribert Illig koji tvrdi da živimo u 1720. godini, da je gregorijanski kalendar totalna laž i da je velik dio srednjeg vijeka u potpunosti izmišljen.

Gospodin Illig tvrdi da nije lud, te da ima arheološke dokaze koji potvrđuju ovu njegovu bizarnu teoriju koju je predstavio još 1991. godine, a koju je prikladno nazvao – hipotezom fantomskog vremena. Dakle, Illig tvrdi da su oko 1000. godine tri svjetska vladara skovala zavjeru ne bi li promijenili sustav računanja protoka vremena.

Teorija ide ovako nekako: papa Silvestar II., svetorimski car Otto III. i bizantski car Konstantin VII. promijenili su kalendar kako bi ispalo da je Otto III. svoju vladavinu započeo 1000 godine nove ere, a ne 996. Zašto? Zato što je 1000. godina zvučala moćnije. Ovaj trojac je, potom, krivotvorio postojeće dokumente i izmislio događaje i ljude koji će ići u prilog njihovoj novoj priči. Illig tako tvrdi da Karlo Veliki nije bio pravi vladar već lik iz legende, slične one o kralju Arturu. Pojašnjava kako je ovim krivotvorenjem kalendara izmišljeno 297 nepostojećih godina u povijesti čovječanstva.



Zašto to nitko osim njega do sad nije primijetio? Illig kaže da za to možemo kriviti pogrešan sustav datiranja srednjovjekovnih artefakata, kao i preveliko oslanjanje u pisanu povijest. Za njega je sporno razdoblje između 614. i 911. godine. Illig smatra kako se prije 614. i nakon 911. godine dogodio pregršt povijesno važnih i zanimljivih događaja te da je razdoblje između te dvije godine nevjerojatno dosadno.

Kaže i kako su matematičke razlike između julijanskog i gregorijanskog kalendara pridonijele lažiranju povijesti.

Među dokazima, Illig prilaže i činjenicu da je rimska arhitektura zapada u 10. stoljeću suviše moderna za doba u kojem je nastala.

Bez obzira na to koliko je ova teorija nategnuta i bizarna, Illig je ipak uspio naći ljude koji će mu povjerovati, pa je tako i jedan njemački povjesničar objavio knjigu u kojoj zagovara teoriju da 300 godina srednjeg vijeka nije postojalo. Ipak, puno veći broj povjesničara je odlučio stati na kraj ovoj ludoriji pa su, kao dokaze, priložili dokumentirane pomrčine sunca te dokumentirane povijesne događaje sa svih strana svijeta koji potvrđuju postojanje ‘nepostojećih’ 297 godina povijesti.