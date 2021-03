PLATILA SAM VOZAČKI 6000 KUNA, A NE ZNAM NIŠTA: ‘Iskreno ne znam ni natočiti benzin, sramota me pričati…’

Bilo je i onih koji jednostavno predlažu američki model autoškola u kojem kandidata uči voziti obitelj, a ovlaštena osoba odrađuje samo ispit

Autoškole već godinama poskupljuju pa se sada cijene samo za obvezni dio premašuju 6000 kuna (a na to tek treba dodati novac koji ide HAK-u za polaganja teorije i vožnje), a kao glavni argument se navodi kako potrebna temeljitija priprema novih vozača. No praksa je prilično drugačija.

Jedna polaznica autoškole tako je na Redditu ostala zgrožena time što ju je instruktor tražio da potpiše kako su odradili sat vožnje na autocesti i noćnu vožnju iako nisu bili ni blizu. Odgovor instruktora bio je tek “ne treba ti to za sad”.

‘Ne znam ni gdje se svjetla pale, a kamoli čemu služe silni gumbi’

“Zašto meni noćna vožnja i autocesta ne trebaju za sad? Od koga će ljudi koji nakon sto dobiju vozačku i sjednu u vlastiti auto to naučiti? Ja iskreno, ne znam ni natočiti benzin u auto, ne znam paralelno parkirati, a o pretjecanju ne želim ni pričati. Sramota me reći da ne znam ni gdje se svjetla pale, a kamoli za što služe svi silni gumbi u središnjoj kontroli. Znam da kao svaki auto ima drugačije, ali bar da znam kako ih uopće upaliti i kada se služim dugim, a kada kratkim svjetilma. Što ne bi to trebale biti neke osnove za koje ipak mi plaćamo i preko 6000 kuna“, pita se hrredditovka.

Ispod se povela prilično konstruktivna rasprava. Uz neke koji su isticali kako su imali sjajne instruktore te kako se u njihovoj autoškoli sve odrađivalo po PS-u, bilo je dosta onih koji smatraju da je dobar dio odgovornosti na samom kandidatu.

‘Zašto šutiš kad ne znaš, a učiš za veliku odgovornost’

“Trebala si spomenuti instruktoru na početku kaj sve želiš proći i naučiti tijkom vožnje. Ako te odbije, tražiš drugoga instruktora, ali mu ne bi trebalo biti u interesu gubiti kandidate. A i kaj ste uopće radili u tih 35 sati? Koliko ja znam, on ti je trebao sve bitne funkcije objasnit na prvome satu prije vožnje”, odgovara jedan hredditovac.

“Nemoj me shvatiti kao da ti dociram, stvar je trebala biti vrlo jednostavna. Ak ne znaš – pitaš. Zašto nisi pitala instruktora da odete na bengu napuniti benzin ako to nije predložio već, ili ako vidiš da je netko preticao, pitaš kad ćete to raditi? Pa plaćaš 6k, zašto šutiš kad ne znaš, a učiš za veliku odgovornost”, ističe drugi, a neki su isticali i kako bi stvari poput “kada koristiti duga svjetla” ili čemu služe tipke na komandnoj ploči trebala savladati još za vrijeme učenja teorije.

Mnogi su isticali da autoškola jednostavno priprema za ispit, a ne za “pravu” vožnju, pa u skladu s time jednostavno režu sve što kandidatima neće trebati u tih stresnih pola sata ispita.

“Tih 35 sati te pripremalo za 30 minuta ispita koji moraš proć ako želiš vozačku. U velikoj većini slučajeva nećeš paralelno parkirati, ići na autocestu ili voziti po mraku tijekom ispita. Nakon položenog vozačkog tek zapravo učiš vozit”, ističe jedan komentator, a drugi dodaje:

“Nitko ne ide iz autoškole direkt sam u auto. Kad položiš, tek onda možeš krenut učiti vozit.”

Postoje jasni propisi što se treba raditi i kada

Jedan, po svemu sudeći prilično upućen u problematiku detaljno je opisao i kad bi se što trebalo učiti.

„HAK ima propisano što se treba raditi kod vožnje, a na 21.-22. satu bi se trebalo raditi uključivanje i isključivanje s autoputa ili brze ceste, a na 29.-30. noćna vožnja i po posebnim uvjetima. Ako polaznik nije svladao radnje prije toga, onda bi trebao dodatne sate, a onda bi čitali kako joj instruktor traži dodatne sate, a ona odlično vozi i hoće samo pare od nje izmusti. Nekoć je bilo bočno na ispitu, pa su ljudi prolazili bez problema. A imala je 35 sati prilike pitati instruktora sva pitanja u vezi svjetla, gumbića, preticanja i tražiti noćnu vožnju i autoput, ali….“

Naravno, bilo je i onih koji ističu kako je čitav sustav osmišljen kako bi HAK zarađivao na kandidatima, onih koji su predlagali američki model autoškola (u kojem kandidati uče voziti od roditelja, a samo ispit odrađuje ovlaštena osoba), a svi se slažu da su, zapravo, tek nakon autoškole naučili stvarno voziti.