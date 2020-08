ZAŠTITAR PRESTRAVLJEN NAKON ŠTO JE UGLEDAO SABLAST NA GRADILIŠTU: ‘Mislim da je na sebi imala vjenčanicu…’

Zaposlenici jedne zaštitarske firma u Birminghamu ostali su zapanjeni kada su na snimci nadzorne kamere vidjeli ženu u bijeloj dugoj haljini kako se kreće preko središnjeg gradskog gradilišta u sitnim noćnim satima, piše Mirror.

Voditelj zaštitarske firme rekao je da je ostao skamenjen od straha nakon što je na ekranu uočio duh žene u bijelom. Fotografija navodne sablasne prikaze na gradilištu u Birminghamu ostavila je mnoge u čudu te se pitaju je li realna ili se radi o nekakvoj prijevari.

Jeziva slika na ekranu se pojavila nakon što se aktivirala kamera koja je osjetljiva na pokret u sitnim noćnim satima u utorak, 18. kolovoza. Uskoro je na taj dio gradilišta došla patrola, no prikazi nije bilo ni traga ni glasa. Šef osiguranja gradilišta rekao je da više nije mogao spavati jer je bio prestravljen prikazom koju je vidio, a činilo se kao da u rukama nešto nosi dok je prolazila gradilištem, izvijestio je Birmingham Live.

“Mi osiguravamo gradilište u ulici Sherborne, u centru Birminghama. U 1.53 sata u utorak imali smo uzbunu jer se aktivirala kamera osjetljiva na pokret. Slika je došla na moj laptop i tada sam ugledao tu prikazu. Obavijestio sam zaštitare koji su se tamo nalazili i oni su otišli provjeriti što je to ustvari, no nisu ništa našli”, ispričao je voditelj zaštitarske firme Adam Lees.

so my dads building site in birmingham has a CCTV camera alert which flashes when there’s movement, and this morning it took this photo. 10 mins later security went to check and found NOTHING. weird as fuck 😕 pic.twitter.com/8AWSx8odrE

— megs (@_meglittle) August 18, 2020