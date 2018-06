VIDITE LI I VI OVO? Netko opet kaže da je snimio čudovište iz Loch Nessa, ali ova snimka je drugačija od svih do sad

Irac se “strašno šokirao” i snimio podužu snimku nečega za što on vjeruje da je Nessie koja neprestano zaranja i vraća se na površinu.

Eoin O’Faodhagain iz irskog grada Donegala snimio je desetminutni video na webkameri Loch Nessa.

Tvrdi kako je snimio stvorenje koje se kreće lijevo-desno te pliva prema zaljevu Urquhart, omiljenoj lokaciji popularne Nessie, te zaranja i izranja dok voda prska na sve strane. Ovo pojavljivanje, drugo je koje je ove godine zabilježio Službeni registar za bilježenje pojavljivanja čudovišta iz Loch Nessa, dogodilo se samo nekoliko dana prije pokušaja otkrivanja dosada nepoznatih organizama u Loch Nessu preko analize uzoraka DNK.

O’Faodhagain (53) već godinama prati Nessienu webkameru. “Samo kliknem tu i tamo na 20 minuta – bolje je nego gledanje sapunica”, rekao je. “Tijekom godina sam već vidio par stvari ali sve su one objašnjene kao čamac ili nešto drugo.”

No 30. travnja O’Faodhagain se “sjajno šokirao”. “Nisam mogao vjerovati svojim očima”, rekao je. “Jednostavno sam počeo snimati telefonom. Pratio sam ju, Bilo je jako neobično, sigurno nešto veliko. Uranjalo je i izranjalo i opet uranjalo i na kraju nestalo. To nije bio ni čamac ni neko drvo. Rekao bih da je to Nessie.”

“Vjerujem u Nessie, ali ne u plesiosaura, već u nešto što je evoluiralo u Loch Nessu tijekom tisuća godina”, rekao je O’Faodhagain koji je četiri puta posjetio Loch Ness.

Izuzetno duga snimka

“U odnosu na uobičajene snimke Nessie, ovo je pravi cjelovečernji film”, rekao je Gary Campbell, Čuvar službenog registra za bilježenje pojavljivanja čudovišta iz Loch Nessa. “Normalno dobijete samo snimke u trajanju jedne ili dvije sekunde. Ova je snimka nevjerojatna po svojoj duljini te ponovo pokazuje povećani broj snimaka Nessie s interneta.

HOĆE LI DNK RIJEŠITI JEDAN OD NAJVEĆIH MISTERIJA? ‘Nitko nije pokušao ovako dokazati postojanje Nessie’

“Očito se radi o nečemu što zaranja i izranja na površinu vode, te je vidljivo pljuskanje i odsjaj. Potpuno je neobjašnjivo. Objekt nije dučji od 6m. Na tome je video nešto što se očito miče.

Pojavljivanja čudovišta iz Loch Nessa postavila su novi rekord prošle godine, kada ih je zabilježeno čak 11. Irski misionar Sv. Kolumba prvi je zabilježio da je susreo zvijer u rijeci Ness 565. godine. Od onda je bilo 1080 službeno zabilježenih pojavljivanja