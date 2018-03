VIDEO: Flotu NLO ugledala velika grupa ljudi

Neobična flota NLO-a snimljena je nad mondenim meksičkim ljetovalištem Acapulcom 31. siječnja usred bijela dana. Na video snimci se vidi oko tridesetak neobičnih letjelica koje se kreću po nebu, a sumnja se da je riječ i o meteorološkim balonima



Sudeći prema audio zapisu sa snimke neobične letjelice vidjela je velika grupa ljudi, a zasad se ne zna o čemu je tu točno bila riječ. No, to nije spriječilo da se video u kratkom roku nađe na gotovo svim web strancima koje se bave ufologijom. Istraživači i ufolozi reagirali su uglavnom pozitivno, no zajednički konsenzus o čemu se zapravo radi još uvijek nije postignut, a jedino oko čega se slažu je da se radi o pojavi koju još uvijek ne mogu sa sigurnošću identificirati, ali i da je snimka autentična.

Ako je zaista riječ o NLO-ima, onda je to njihovo drugo veliko pojavljivanje nad ovim ljetovalištem. Jedna do poznatijih i još uvijek neriješenih NLO misterija dogodila se također nad ovim gradom 18. siječnja 2000. godine kad je velika skupina ljudi ugledala šareni NLO ovalnog oblika koji je kružio iznad tog područja.