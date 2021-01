VELIKA UTAKMICA U SJENI OPTUŽBI ZA MRAČNE VRADŽBINE: Sve je pokrenuo hrvatski trener kada je vidio mrtvog šišmiša…

Mrtvi šišmiš bacio je veliku sijenu na utakmicu Kameruna i Zimbabva u Afričkom kupu nacija. Problem je počeo tek prije prošlotjednog početka prve utakmice, kada je izbornik Zimbabvea Zdravko Logarušić optužio suparnike za vradžbine nakon što je na liniji na centru stadiona pronašao mrtvog šišmiša.

Društvenim mrežama brzo se proširila fotografija kako pokazuje na mrtvog šišmiša, ističući kako u sportu nema mjesta zastrašivanju, prenosi UM.

Povezano ili ne, Kamerun je pobijedio 1-0

Zimbabwe national team coach Zdravko Logarusic has accused the Cameroon national side of witchcraft, after a dead bat was found on the pitch during their 1-0 loss to Cameroon yesterday.

Definitely the only logical explanation…

(Via: @goal)

