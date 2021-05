USTAJU LI U SRBIJI LJUDI IZ GROBOVA? Vampiri tamo odbijaju iščeznuti, nedavno je dvaput morala na teren izlaziti i policija

Oba slučaja navodnog vampirizma su zabilježena u veljači 2019. godine, jedan u kladovskom selu Rtkovo

Baš kao i u Hrvatskoj, u Srbiji postoji duga tradicija vjerovanja u postojanje vampira. Traje stoljećima i očito nije iščeznula. Baš naprotiv.

No, dok u Lijepoj našoj već dugo ne bilježimo takav slučaj, da je netko prijavio bojazan od tih krvopijaca što maltretiraju pod okriljem noći, srbijanska policija čak dvaput je morala intervenirati unatrag dvije godine.

I tu, dakako, pričamo samo o slučajevima koji su dospjeli do medija.

“Požderu i odu, niti poruke niti pozdrava”

Oba slučaja su zabilježena u veljači 2019. godine, jedan u kladovskom selu Rtkovo, a prijavio ga je V. B. (65), čovjek kojeg su sumještani opisali kao dobroćudnog i mirnog.

Doduše, njegova priča policajce je dobro nasmijala, ali zato što je doista imala komičnu notu i nije bilo potrebe za uviđajem ili crtanja kredom.

“Noću mi u kuću dolaze vampiri i kradu mi hranu! Pojedu mi sve što mi se sviđa! Budući da su u pitanju vampiri, nikad ih nisam zatekao na djelu, jer oni čim osjete da sam budan, postanu nevidljivi”, kazao je taj gospodin policajcima, pa nastavio:

– Ako uvečer ostavim nešto za jelo, od toga ujutro ništa ne ostane. Jednom prilikom su mi prevrnuli stolicu, ali ja nisam ni čuo kada je pala. U svakom slučaju, lijepo vas molim da ih pohapsite i strpate u zatvor“, prijavio je taj čovjek i nakon nekoliko dana stigao u postaju zahvaliti policajcima.

Naime, kazao im je, otkako su se pojavili u njegovu domu, vampiri su naprosto nestali, valjda iz tog razloga što im nije bilo do obračuna s ljudima u uniformama. Policajci su priču zaključili uz napomenu da im je to bilo jedno od najčudnijih iskustava, ali njihove kolege iz Borskog okruga imala su već malo više posla.

Naime, jedna starija žena tada je policiji prijavila da je punih mjesec dana uznemirava vampir, te je zatražila da ga se pronađe i ubije probadanjem glogovim kolcem kroz srce.

“Usamljen, a može ga brbljati…”

“Ne želi me ubiti, želi samo razgovarati, vrlo je usamljen. Izgleda zastrašujuće. Ima očnjake, a i priznao mi je da živi od sisanja krvi”, rekla je ta žena i dodala:

“Dođe i legne pored mene, pa pričamo do zore. Tada me napušta, odlazi u strahu od sunca, ali sve se ponavlja već naredne večeri. Tako to traje mjesec dana”, kazala je i naglasila da na to pristaje iz straha da je ne ugrize i “zarazi”.

Policija je potom gospođu uvjeriti da je nešto pobrkala, da je u pitanje neka iluzija, možda san, ali svejedno je ostala dosljedna svojoj priči.

Koliko je poznato, policajci ipak nisu krenuli u prekapanje grobova, a nikada nije rečeno niti je li “vampir” i u tom slučaju pobjegao od ljudi u uniformama ili je nastavio dolaziti na druženja.