TKO BI BIO NAJBOLJI IZBOR ZA PREDSJEDNIKA PLANETA AKO NAS NAPADNU ALIENI? Ekipa izbrala Arnieja, njegov odgovor je genijalan

Britanski medij TV Blaze pitao je čitatelje koja bi slavna osoba bila najbolja na čelu Zemlje u slučaju napada izvanzemaljaca. Među 20 slavnih osoba, iako glumi u filmu točno takve tematike, Will Smith je dospio tek na drugo mjesto,

Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump je osmi, dok su aktualni predsjednik Joe Biden i njegova potpredsjednica Kamala Harris 18. i 19. Na listi su se našli i Sir David Attenborough, Bruce Willis, Tom Cruise, Harrison Ford, Sigourney Weaver i Gillian Anderson.

No prvo mjesto na listi ne iznenađuje – većina misli da bi sudbinu planeta bilo najbolje povjeriti Arnoldu Schwarzeneggeru. „Arnold Schwarzenegger je jasan izbor za borbu protiv invazije izvanzemaljaca jer ne samo da je zvijezda akcijskih filmova nego je bio i guverner Kalifornije. Ipak, zabrinjavajuće je da većina smatra brojne druge filmske zvijezde s fiktivnim iskustvom borbe protiv aliena kompetentnijima od akutalnih svjetskih vođa“, rekao je glasnogovornik televizije.

No izabrani vođa ne vidi problem.

„Želim se zahvaliti ljudima na iskazanom povjerenju. Spreman sam služiti“, komentirao je Schwarzenegger.

I want to thank the people for putting their faith in me. I am ready to serve. https://t.co/RiBtNmWtVi

— Arnold (@Schwarzenegger) March 18, 2021