TAJNA ORUŽJA BUDUĆNOSTI ZA KOJA SU MNOGI UVJERENI DA VEĆ POSTOJE: Službene potvrde nema, ali čini se da neka od njih nisu čista fikcija

Teoretičari zavjere u svemu vide tajno djelovanje kojih već sila, no kada je u pitanju vojna tehnologija, koja se po definiciji razvija u tajnosti, neke od stvari koje su prije samo koje desteljeće zvučale sumanuto, danas vidimo u akciji

U maločemu je čovjek maštovit i kreativan koliko u osmišljavanju načina ubijanja drugih ljudi, a od prve sjekire do atomske bombe, nova oružja u pravilu se razvijaju u tajnosti. To nikada nije bilo očitije nego u vrijeme Drugog svjetskog rata i naknadne blokovske podjele, zbog čega su i danas mnogi uvjereni kako SAD u svom arsenalu niz alternativnih oružja. Mnogi su uvjereni kako je sve plod mašte jer službene potvrde nema, na što teoretičari zavjera odgovaraju – naravno da je nema.

Oružja velike usmjerene energije

Tehnički, takvo oružje koristio je još Arhimed prije više od 2000 godina kada su Rimljani napali Sirakuzu, barem prema legendi. Kada je admiral Marcelo povukao flotu van strelometa s gradskih zidina, Arhimed je navodno napravio šesterokutno konkavno zrcalo i fokusiranom sunčevom zrakom zapalio brodove. Pokus su ponovili inženjeri bostonskog MIT-a i zaključili kako je moguće zapaliti drvo sunčevom zrakom, no samo stacionarne mete.

Danas se govori o različitim tipovima oružja usmjerene energije, ovisno o vrsti energije koju koriste, no najpopularniji su visokoenergetski laseri. U pitanju je usmjerena zraka, ponekad i u nevidljivom dijelu spektra koji može zapaliti metu i na udaljenosti od stotine kilometara Poznato je kako je Locheed Martin razvio lasere za korištenje u sustavu obrane od raketa ili za ratovanje u svemiru, no mnogi tvrde kako imaju i puno zlokobniju namjeru. Teorije zavjera tvrde kako je požar Thomas, koji je započeo u prosincu 2017. pokrenut upravo laserom. Osim mnogih koji su tvrdili, pa čak i snimali, zraku svjetlosti s neba koja, prema njima, pali šumu, u oči je upao i jedan neobičan detalj – više kuća je izgorjelo do temelja, a drveće u neposrednoj blizini je ostalo stajati.

Dalekometni zvučni topovi

U protestima u američkom Fergusonu 2014. policija je koristila potpuno novo oružje za kontrolu mase – zvučne topove. Proizvođači su jako pažljivi oko naziva u uređaje koji proizvode zvuk koji se može čuti i devet kilometara pa ih ne nazivaju topovima nego „ dalekometnim akustičnim uređajima“ ( Long Range Acoustic Devices – LARD), no oni mogu izazvati prilične bolove i probleme svima koji se nađu unutar 100-injak metara.

Na meti sličnog oružja, uvjereni su u SAD-u, našli su se i američki diplomati na Kubi, kada je 2015. nakon zatopljenja odnosa ponovo otvoreno veleposlanstvo u Havani. Nakon što su agenti i osoblje počeli prijavljivati glavobolje, malaksalost te iznenadni i trajni gubitak sluha, istraga je utvrdila kako su napadnuti „nepoznatim zvučnim oružjem“. Iako detalji nisu objavljeni, kao reakciju, SAD je protjerala dvojicu Kubanskih diplomata iz Washingtona.

Mikrovalno zračenje niske frekvencije

Teorija o napadu na američke diplomate misterioznim valovima naišla je na plodno tlo obzirom na to da 1965. otkriveno kako je njihovo veleposlanstvo u Moskvi na udaru mikrovalnog zračenja iznimno niske frekvencije. Valovi su bili daleko preslabi da bi išta zagrijali, no prema dostupnim podacima, tamo žalilo na niz neodređenih i različitih problema, od glavobolja do smušenosti. Nakon što su ustvrdili kako su bombardirani mikrovalnim zračenjem, američke vlasti ih nisu evakurali nego su počeli proučavati djelovanje valova na ljude, da bi DARPA, novoosnovano odjeljenje u ministarstvu obrane kasnije i službeno pokrenulo Projekt Pandora. Sve do ukidanja projekta 1969., njegov voditelj Richard Cesaro ostao je uvjeren da mikrovalno zračenje predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti.

Pištolj za srčani udar

Neposredno nakon afere Watergate početkom 1970., demokratski senator Frank Chrch predvodio je parlamentarni odbor koji je trebao ispitati djelovanje CIA-e i je li ta agencija pod okriljem prijetnje Hladnog rata prigrabila vlast i samovoljno krojila sudbinu SAD-a. Istraga je, tvrdi se, među ostalim otkrila i niz neobičnih projekata, uključući i tzv. infarktni pištolj. Nečujno bi ispaljivao strelice s smrtonosnom dozom toksina iz školjki koji bi gotovo trenutno izazivao srčani udar. Teorija je da je bi se strelica brzo razgradila u okolnom tkivu, toksin bi se teško otkrio, a na koži bi ostao trag manji od uboda komarca.

Magnetno hidrodinamično eksplozivno streljivo

U knjizi Eartlight, Arthur C. Clarke je još ’50.ih godina opisao futurističko oružje u kojem se pomoću elektromagnetske sile pogoni rastopljeni metal kilometrima u svemir i potom probija oplatu svemirskog broda.

No čini se da je slično oružje već razvijeno, ili barem u dovoljno viskoj fazi razvoja da s njime hvali DARPA, odjel američkog ministarstva obrane zaduženo za razvoj novih oružja. Iako je u podlozi svega kemijska eksplozija, njihov MAHEM koristi elektromagnetizam kako bi se oblikovao rastaljeni metal. Više detalja, očekivano, nije poznato široj javnosti, osim što se nagađa kako na razvoju sličnog streljiva rade i Kina te Rusija.

Projekt Thor

Još tijekom Korejskog rata, američka vojska koristila je male projektile, bez ikakvog eksplozivnog punjenja, a princip je bio jednostavan – zrakoplov bi bacio niz malih aerodinamički oblikovanih komada metala iznad neprijateljskih položaja, a ostalo bi odradila gravitacija. Inženjer i znanstvenik, kasnije i pisac ZF, Jerry Pournelle još tijekom utrke u svemir predložio je da se ode korak dalje – projektile baza iz orbite.

Ideja Projekta Thor relativno je jednostavna, a učinak je razoran. Svodi se na dva satelita, od kojij bijedan služio za izračune i ciljanje mete, a drugi bi bio opremljen šipkama od tungstena digima šest metara koje bi se ispuštale na metu. Udar tzv. palica bogova, izazvao bi štetu ravnu atomskoj bombi samo bez zračenja.