STRAŠNIJE OD HORORA: Bolesne istinite priče od kojih se ledi krv u žilama

Volite li stravične priče? U nastavku vam prenosimo istinite priče koje nisu za one slabog srca, ali su definitivno za sve ljubitelje horora. Ako ste osjetljivi, možda bolje da umjesto čitanja ovog članka pogledate neki video s mačkama jer su priče stvarno uznemirujuće.

1. U Australiji je pronađena incestuozna obitelj od 40 članova koji su se međusobno seksualno zlostavljati.

Obitelj je živjela u brdima New South Walesa i bila je rezultat četiri generacije incesta. Jedna članice obitelji, 13-godišnja Kimberly, policiji je prepričala da je imala spolni odnos s dva ujaka u dobi od 9 i 12 godina te da je redovito spavala sa svojim nećakom, prenosi Mandatory.

Obitelj je živjela u dva rastavljena karavana, dva šatora i dvije kolibe. Nisu imali vodu niti kanalizaciju, a većina članova obitelji imala je teške zdravstvene probleme, kako fizičke tako i psihičke.

2. Žena iz Amerike na tavanu je pronašla bivšeg dečka

Jedne noći 12. rujna 2012., Tracy su probudili glasni zvukovi na tavanu. Starijim sinovima je naredila da provjere što se događa. Na tavanu su pronašli muškarca koji je stare kapute i jakne stavio u grijalicu, u kojoj je i spavao.

Muškarac je bio njezin bivši dečko s kojim je prekinula 12 godina ranije. Našli su i hrpu fekalija i urina u bocama sokova. Kako je bio lociran iznad sobe svoje davne ljubavi, kroz ventilacijski sustav imao je pogled u njezinu sobu.

Muškarac, koji je nakon dugogodišnje kazne izašao iz zatvora, skrivao se na njezinom tavanu dva tjedna.

3. Psihopat prodavao hamburgere od mljevenog mesa prostitutki koje je ubio

Joe Metheny serijski je ubojica koji je djelovao od 1976. do 1990-ih. U više je prilika ovaj pretili psihopat kombinirao svoje dvije strasti – ubojstvo i hranu pa je tako jednom prilikom otvorio mali štand s hamburgerima i prodavao sendviče s mesom svojih žrtava.

Tvrdio je da ljudsko meso ima okus po svinjetini, a završio je u zatvoru 1996. kada je jedna njegova žrtva uspjela pobjeći s imanja na kojem ju je držao, popeti se preko bodljikave žice i visoke ograde i prijaviti ga policiji. Psihopat je osuđen na smrtnu kaznu, no 2000. mu je kazna smanjena na doživotnu.

4. S mosta u Škotskoj u smrt je skočilo više od 50 pasa

Most je postao zloglasan kada je 2005. s njega u smrt skočilo čak pet pasa u samo šest mjeseci. To je ponukalo ljude da ga pobliže istraže i ustanovljeno je da je tijekom godine s njega u smrt skočilo oko 50 pasa svih vrsta. Most zbog toga slovi kao ukleto mjesto.

5. Netko im je hakirao računalo i poskrivečki ih snimao

U srpnju 2015. par je gledao crtić na Netflixu i nije imao pojma da im je netko hakirao računalo i snimao ih dok gledaju crtić iz kreveta. Počinitelj se otkrio kada im je sljedećeg jutra poslao slike koje je pritom snimio, uz natpis da su slatki par. Stručnjaci kažu da je haker vjerojatno bio netko tko ih poznaje, unatoč tome što je virtualni trag vodio do Egipta.

6. Ruskinja pričala s majkom dok ju je ubijao medvjed

Olga Moskalyova i njezin očuh bili su na kampiranju kada ih je primijetio medvjed. Medvjed je vrlo brzo ubio očuha, a Olga je uspjela privremeno pobjeći i nazvati majku.

No, medvjed ju je sustigao, a majka je na telefon čula samo: “Mama, upomoć, medvjed me jede! Mama, u agoniji sam! Mama, pomozi!”. Majka je isprva mislila da ju kćer zeza, no ubrzo je čula i medvjeda i shvatila da je vrag odnio šalu.

Olga ju je opet nazvala nešto kasnije: “Mama, medvjedi su se vratili. Medvjedica se vratila s tri mala medvjeda. Jedu me!” Majka je nazvala obližnje selo da pošalju pomoć, no pomoć nije stigla na vrijeme. Sat vremena nakon što se Olga prvi put javila, uputila je i posljednji poziv: “Mama, više me ne boli. Ne osjećam bol. Oprosti mi na svemu. Jako te volim”. Na mjestu nesreće pronađena su unakažena tijela Olge i njezinog očuha.

7. Pilot Frederick Valentich dojavio da ga prati NLO i nestao s lica Zemlje

“Približava se s istoka. Čini se da igra nekakvu igraju sa mnom… leti brzinom koju ne mogu procijeniti. Nije zrakoplov. Preletio je pored mene. Duguljastog je oblika. Upravo stiže po mene”, javljao je Valentich kontroli leta.

Rekao je i da je letjelica bila osvijetljena s četiri jarka svjetla i da može stajati na mjestu i kružiti oko njegovog zrakoplova. Zadnje što je kontrola leta u Melbourneu čula od pilota je zvuk trganja metala. Pilot i avion nisu nikada pronađeni.

8. Svi vlasnici telefonskog broja 0888-888-888 su umrli dok su ga posjedovali

U razdoblju od samo pet godina, preminula su čak tri vlasnika broja 0888-888-888. Prvo je od raka umro vlasnik tvrtke Vladimir Grashnov, dvoje godine kasnije ubijen je mafijaš Konstantin Dimitrov dok je bio na spoju, a dvije godine kasnije ubijen je trgovac nekretninama Konstantin Dishliev. Ruski teleoperater na koncu je ukinuo broj.

9. Japanac je pronašao beskućnicu koja mu je godinu dana živjela u ormaru

Vlasnik kuće u Fukuoki je 2008. primijetio da mu nestaje hrana. Postavio je sigurnosne kamere i uhvatio 58-godišnju beskućnicu kako uzima hranu i odlazi u ormarić kojeg nitko nije koristio. Tamo je boravila godinu dana prije nego što ju je vlasnik uhvatio.

10. Otok na kojem borave stotine osakaćenih lutaka

Don Julian Santana je prije 60 godina preselio na otok u Meksiku. Jednog je dana na plaži spazio tijelo utopljene djevojčice. Tada je postao opsjednut i svaku lutku koju bi našao da pluta u vodi objesio bi negdje na otoku. Kasnije je počeo razmjenjivati dobra za lutke kako bi nadopunio svoju kolekciju.

No, tada stvari postaju bizarne. 2001. je pronađen mrtav kako pluta u vodi, na istom mjestu gdje je pronašao djevojčicu. I dan danas na otoku se mogu vidjeti stotine jezivih lutaka pa je postao odredište neustrašivih turista.

11. Stariji američki par ostali šokirani kada im je kuća počela doslovno krvariti iz svih pora

Bračni par iz Atlante je 1987. pronašao čudnu crvenu tekućinu u kuhinji. Prvo nisu znali o čemu se radi, no kada su potražili pomoć jer je tekućina počela navirati iz podova i izlaziti iz zidova, forenzičari su ustanovili da je riječ o krvi. Ljudskoj krvi grupe 0. Slučaj je ostao neriješen do dana današnjeg.

