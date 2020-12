‘SNAŽNI ZMAJ ĆE ZAUZETI ČOVJEČANSTVO’: Baba Vanga ne predviđa baš dobru godinu, ali neka predskazanja ipak bude nadu

Od misteriozne bolesti predsjednika SAD-a, do ‘ujedinjenja tri diva’, slijepa proročica za 2021. predviđa velike promjene

Baba Vanga, misteriozna Bugarka koja je umrla 1996. godine u 85. godini života, prilično je uvažena ličnost među onima koji vjeruju kako je ova proročica predvidjela niz prirodnih katastrofa i drugih globalnih događaja mnogo prije nego li su se stvarno i dogodili.

Prije nego li je umrla, Baba Vanga, ili kako je još neki zovu – “Nostradamus s Balkana”, ostavila je proročanstva sve do 51. stoljeća, kada vjeruje da će dogoditi smak svijeta. Pripisuju joj predskazanje terorističkog napada 11. rujna 2001. na Sjedinjene Države, uspon ISIS-a, razorni tsunami dan nakon Božića 2004. i Brexit te uspon Vladimira Putina.

‘Rak će se povezati željeznim lancima’

Nakon teške godine obilježene koronom, koju je, tumače, predvidjela, pobornici njenih predskazanja okreću se predviđanjima slijepe proročice za 2021. Neposredno prije svoje smrti u 85. godini 1996. godine rekla je da će 2021. biti godina u kojoj se pronalazi lijek za rak. “Početkom 21. stoljeća čovječanstvo će se riješiti raka”, “Doći će dan kada će se rak povezati željeznim lancima”, rekla je Baba Vanga, prenosi Mirror.

Misteriozna bolest predsjednika SAD-a

No iduća godina ne izgleda dobro za predsjednika Donalda Trumpa. Osim što ga čeka deložacija iz Bijele kuće, Baba Vanga predvidjela da boluje “misteriozne bolesti koja će ga ostaviti gluhim i uzrokovati traumu mozga”.

Njene prognoze također prognoziraju slom europskog gospodarstva, a netko iz Rusije pokušat će atentat na predsjednika Vladimira Putina, a islamski ekstremisti izvest će veliki napad u Europi. “Upotrijebit će arsenal kemijskog oružja protiv Europljana”, predvidjela je.

‘Svijest ljudi će se promijeniti – Doći će teška vremena’

Prema Babi Vangi, u 2021. “svijet će patiti od puno kataklizmi i velikih katastrofa”.

“Svijest ljudi će se promijeniti. Doći će teška vremena. Ljudi će biti podijeljeni po svojoj vjeri.”

“Svjedoci smo razornih događaja koji će promijeniti sudbinu i sudbinu čovječanstva.”

No ne čeka nas samo mrak. Zemlji predviđa odmor. “Vlakovi će letjeti sunčevom svjetlošću“

“Proizvodnja benzina će prestati, a Zemlja će se odmoriti”.

‘Snažni će zmaj zauzeti čovječanstvo’

Ipak, njeno najmisterioznije predviđanje za 2021. je ono kako će zmaj zavladati planetom.

“Snažni će zmaj zauzeti čovječanstvo.” “Tri će se diva ujediniti. Neki će ljudi imati crveni novac.”

“Vidim brojeve 100, 5 i mnogo nula.”

Tumači pretpostavljaju da je “zmaj” Kina, čije će gospodarstvo zavladati svijetom, no jednako tako može biti i bolest.

Tri bi diva mogla biti Rusija, Indija i Kina, a novac bi mogle biti novčanice od 100 juana i 5000 rubalja koje su obje crvene boje.

Nestaje glad u svijetu, mijenja se orbita…

No njena predviđanja za daljnju budućnost još su smjelija.

Izgleda da trebamo očekivati i promjenu u Zemljinoj orbiti negdje prije 2023. godine. Bit će stvoren novi izvor energije i glad u svijetu će početi nestajati između 2025. i 2028. bit će lansiran i svemirski brod s posadom na Veneru. Od 2033. do 2045. topit će se polarni led, što će dovesti do porasta razine oceana. U međuvremenu, u Europi vladaju muslimani, a gospodarstvo napreduje.

Uspješna kloniranja omogućuju liječnicima liječenje svake bolesti jer se tijela jednostavno i lako zamijene. Sjedinjene Države pokrenut će napad na “muslimanski Rim” koristeći klimatsko oružje koje stvara “instant zamrzavanje”. Između 2072. i 2086. uspješno će postojati i napredovati besklasno komunističko društvo, u suradnji s novooporavljenom prirodom. Mnogo toga će se dogoditi između 2170. i 2256. uključujući to da će kolonija na Marsu postati nuklearna sila i zahtijevati nezavisnost od Zemlje, uspostavljanje podvodnih gradova, kao i otkriće nečeg “zastrašujućeg” tijekom potrage za izvanzemaljskim životom.

Ljudi raštrkani svemirom

Negdje između 2262. i 2304 uspjet ćemo savladati putovanje kroz vrijeme. U međuvremenu se francuski gerilci bore protiv muslimanskih vlasti u Francuskoj. “Tajne Mjeseca” bit će otkrivene. Od 2341. serija katastrofa prouzročenih kako samom prirodom tako i ljudima učinit će naš planet nenastanjivim. Čovječanstvo će pobjeći u drugi solarni sustav, no resursi su malobrojni te dolazi do rata. Od 3815. do 3878. civilizacija će biti uništena i ljudi će živjeti kao zvijeri sve dok nova vjera ne nastane kako bi nas izvela iz tame. Od 4302. do 4674 nestat će koncepti zla i mržnje, ljudi će biti besmrtni i asimirat će se s izvanzemaljcima. Čak 340 milijardi ljudi raštrkanih po svemiru može pričati s Bogom.

A godine 5079. godine cijeli svijet će nestati.