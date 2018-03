RAVNOZEMLJAŠI REAGIRALI NA POVIJESNO LANSIRANJE: Prvo im je Musk začepio usta, sada ih cijeli internet sprda, no oni i dalje imaju objašnjenje za sve

“Ovo je sigurno sjajna reklama za lijepi crveni auto”, među ostalim navode ravnozemljaši, a njihovo objašnjenje cijelog podviga bilo bi šteta propustiti.

Obraćajući se ravnozemljašima, Elon Musk je u studenome na Twitteru postavio jednostavno pitanje.

“Nebo na Marsu je suprotno od zemaljskog, zora i suton su plavi, a tijekom dana je nebo crveno “, da bi u idućem tvitu pojasnio i na što cilja. “Zašto ne postoji društvo koje tvrdi da je Mars ravan?”.

Why is there no Flat Mars Society!? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2017

“Vidjeli smo da je Mars okrugao”

Odgovor ravnozemljaša je krajnje jednostavan.

“Zdravo Elon, hvala na pitanju. Za razliku od Zemlje, kod Marsa je promatranjem utvrđeno da je okrugao. Želimo ti sjajan dan!” odgovorili su ravnozemljaši.

Na Muskov odgovor trebalo je pričekati tri mjeseca, ali će ostati zabilježen u povijesti.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018

Najsnažnija raketa koja je poletjela sa Zemlje još od svemirske misije Apollo u svemir je ponijela i Muskovu Teslu, s lutkom nazvanom Starman za upravljačem (i natpisom “Proizvedeno na Zemlji, od ljudi” dok u pozadini svira pjesma Davida Bowieja “Life on Mars?”.)

Brzo krenulo ismijavanje ravnozemljaša

Epska snimka, na kojoj se jasno vidi Starman kako gleda zemaljsku kuglu sigurno nije bila namijenjena (samo) ravnozemljašima, no internet je brzo uočio poveznaost te se krenuo sprdati sa sumanutom ekipom koja tvrdi da već dulje od 2000 godina, koliko je prošlo otkako je Eratosten prvi izračunao opseg zemlje, traje zavjera (valjda svih koji su ikada posjedovali teleskop). Naravno, morali su odgovoriti jer se svijet (čak i ako je ravan) vrti oko njih.

Sad i privatnici dio vladine zavjere

Iako im je sada malo teže tvrditi da je u pitanju vladino ispiranje mozga, s obzirom na to da je podvig izvela privatna tvrtka, i dalje tvrde da je sve laž, čak i live stream iz Teslinog roadstera koji je na putu prema asteriodnom pojasu između Marsa i Jupitera. Kako ne bi tvrdili da cenzuriramo njihovo viđenje svijeta, prenosimo njihovu objavu u cijelosti.

“Možda ne iznenađuje, ali primili smo mnogo upita oko nedavnog lansiranja SpaceX raketa i posljedičnog ‘live streama’ lijepog crvenog auta koji lebdi u svemiru.

Sigurno je zanimljivo vidjeti kako se fokus svemirskog programa pomiče od državnih službi prema privatnim organizacijama. Je li to dobro ili ne ovisi o vašim političkim stavovima, ali konačni ishod nije toliko različit. Na koncu konca, korporacije su motivirane profitom, a ne željom za znanjem ili traganjem za istinom.

No svakako iznenađuje to što nova generacija ljudi viče ‘istina je jer smo to vidjeli na TV-u!”. Ovog puta u pitanju je internet. Već smo vidjeli mane slijepog vjerovanja materijalima na internetu; pogledajte samo nedavne izbore u SAD-u, političke kampanje na Facebooku u Ujedinjenom Kraljevstvu ili mnoge fake-news stranice kojima se upravlja iz država poput Makedonije.

Apeliramo na sve, ravnozemljaše i okruglozemljaše, da budu oprezniji kada koriste sadržaj na internetu. Trenirajte kritičko razmišljanje. To što nešto vidite na internetu ne znači da je odmah i istinito. Čak se i Steve Wozniak osvrnuo i rekao da “ne vjeruje ničemu što Musk kaže”. Radite s time što želite.

No s druge strane, ovo je sjajan oglas” napisali su ravnozemljaši.

Svaka rečenica sama za sebe je donekle točna (recimo, nemilosrdno ismijavanje na internetu može se shvatiti kao “dobili smo mnogo upita”; Stewe Wozniak zaista je rekao da ne vjeruje ničemu što Musk kaže, ali u kontekstu najavljenih rokova za autonomna vozila), no zajedno navode na prilično pogrešan zaključak. Ukratko, rade sve ono za što optužuju sustav. A možda samo pokušavaju trolanjem prisiliti Muska da im plati let u orbitu.