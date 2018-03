POZNATI FIZIČAR JE UVJEREN: ‘Do kraja stoljeća ćemo kontaktirati s izvanzemaljcima, no ljudi će im biti nešto poput divljih životinja…’

Poznati teoretski fizičar i futurolog kaže kako će nas izvanzemaljci kontaktirati najkasnije do kraja stoljeća.

Dr. sci. Michio Kaku, teoretski fizičar i autor knjige “Budućnost čovječanstva” na Redditu je napisao kako ćemo do kraja stoljeća sigurno kontaktirati s civilizacijom s nekog drugog planeta.

“Riskirat ću i reći kako osobno mislim da ćemo do kraja ovog stoljeća uspostaviti kontakt s izvanzemaljcima, registrirajući njihove radiovalove. No komunikacija s njima će biti iznimno teška, obzirom na to da bi mogli biti udaljeni desecima svjetlosnih godina. Dakle, u međuvremenu moramo dešifrirati njihov jezik i shvatiti na kojoj je razini njihova tehnologija – jesu li tip I, tip II ili tip III. Kakve su njihove namjere? Jesu li agresivni ekspanzionisti ili su miroljubivi?”, ističe dr. sci. Kaku.

“Druga mogućnost je da slete ispred ograde Bijele kuće i pozdrave nas. No to mislim da nije vjerojatno, obzirom na to da bismo im bili nešto poput divljih životinja, odnosno nedostojni razgovora” zaključuje Kaku, a prenosi Space.com



Tipovi civilizacija koje spominje odnose se na Kardaševljevu ljestvicu obzirom na količinu i izvor energije koju civilizacija koristi. Tip I jedan izravno koristi energiju planeta – kontrolira potrese, vulkane, plime i oseke i sl, tip II crpi energiju izravno od matične zvijezde, a tip III iz čitave galaksije. Primjer tipa II bila bi Zvjezdana federacija iz Zvjezdanih staza, a tipa III Imperij iz Ratova zvijezda. Ljudi su još uvijek tip 0.