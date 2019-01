PAVELIĆEVO UKLETO ORLOVO GNIJEZDO: Ruševnu vilu prati zla kob, no njeni tajanstveni tuneli kriju još mračniju tajnu

Pavelićevi tuneli, opljačkano, kraj karijere legendarnog Štefa Lamze, nikad razjašnjeni požar – nije čudo da se govori da je ukleta.

O Vili Rebar, danas tek kamenoj ruševini, već samo zbog toga što je bila Pavelićevo ‘Orlovo gnijezdo’, govori se kao o mjestu loše energije, a neki tvrde i da je zdanje ukleto jer je previše nesretnih događaja obilježilo njenu prošlost da bi sve bilo slučajno.

Poslije Prvog svjetskog rata, na padinama Medvednice, blizu potoka Bliznec iznad Gračana bila je lovačka kuća. No kako se Zagreb modernizira i širi, grad je odlučio na tome mjestu 1932. izgraditi vilu prema projetku Ivana Zemljaka. Moderni, drveni ljetnikovac, s kamenim postoljem imao je i tenisko igralište.

Pavelićeva kopija ‘Orlovog gnijezda’

Nakon proglašenja NDH, Ante Pavelić je preuzeo vilu kao svoju rezidenciju na Medvednici, nešto poput Hitlerovog Orlovog gnijezda. Oko vile je dao izgraditi i nekoliko bunkera te mrežu tunela u kojima su se trebali sakriti on i njegova obitelj u slučaju opasnosti. Za neke se ne zna gdje vode, a jedan je zazidan.

Koliko su dugi, ne zna se točno. Iz vile su dva ulaza vodila u tunele, jedan ulaz se nalazio u prizemlju, a drugi na katu. Izlazi iz tih tunela nalaze se blizu sljemenskih puteva i danas (ali i tada) ih je bilo gotovo nemoguće vidjeti s ceste, no neki tvrde da su dugi više kilometara, možda čak povezani i s tunelom Grič samo što su se veći dio urušio u međuvremenu. Ili, kako to obično biva s legendama – da za veći dio zapravo ni ne znamo.

Skriveno Pavelićevo blago

Što se točno sve odvijalo tijekom NDH-a u Vili Ribar ne zna se točno, no Pavelić ju je često koristio. Legende govore i kako je u tunelina sakriveno opljačkano zlato, a priča se baš u tom zazidanom tunelu. Nakon što je Pavelić pobjegao iz Zagreba i sloma NDH-a, vila je neko vrijeme stajala prazna, dok je uprzo pretvorena u planinarski dom i dječje odmaralište.

Okončala karijeru legendarnog Lamze

Ubrzo potom, vlasništvo je prebačeno objekta Risnjak te je nekadašnja vila pretvorena u luksuzni restoran koji je nudio smještaj. U njoj su se održavale svadbe, pa i maturalne večere. A tamo je i NK Dinamo proslavio i pobjedu u polufinalnoj utakmici Kupa velesajamskih gradova nad Eintrachtom 4:0. Tako je vila okočala karijeru legende plavih Stjepana Lamze.

Tajanstveni partiji ’90-ih

Štefa su nakon puno previše ruma prijatelji odveli u sobu, no on se pokušao izvući preko balkona. Pao je na glavu, na nižu etažu. Dinamo je i bez ozlijeđenog Lamze uspio pobijediti Leeds i osvojiti Kup, no zbog oštećenog centra za ravnotežu, Štef, koji je do tada bio na glasu kao veznjak koji može s loptom što god poželi, više nije bio isti. Nakon nesreće, sa samo 27 godina, njegova karijera polako se počela gasiti.

Ni vila nije dugo poživjela. U nikad razjašnjenim okolnostima, 1979. potpuno je izgorjela i od nekada sjajnog zdanja ostali su samo kameni stupovi. Branimir Špoljarić, autor “Stari Zagreb od vugla do vugla”, tvrdi da je vilu zapalio bivši konobar, piroman koji je navodno zapalio još dva restorana u Zagrebu.

Od tada, vila je polako zaboravljena, osim pokojeg izletnika. No takvo skrovito mjesto navodno je privuklo i mlade. Još od 1993. nakon rave partyja u Tunelu Grič (o kojem je izvještavao i MTV), priča se kako je nekoliko takvih partyja održano i u Pavelićevim tunelima.