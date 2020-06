PARANORMALNO ISKUSTVO: Djevojka misli da je snimila duh svog mrtvog ljubimca, a snimka je poprilično uvjerljiva

Iako su korisnici dali stotine odgovora, nitko ne može sa sigurnošću reći o čemu se radi

Chloe iz engleskog grada Swindona na Redditu je podijelila video nadzorne snimke svoje kuće na kojem je, kako kaže, snimljen duh njenog uginulog mačka Blackjacka.

“Nisam sigurna može li se ovo objasniti, ali uhvatila sam nešto što izgleda kao moj mačak Blackjack koji je uginuo prije gotovo godinu dana kada sam upalila svjetla sa svog mobitela. Na kauču nije bilo ništa crno, samo crveni, sivi i bež jastuci”, napisala je djevojka uz snimku.

Dok je većina korisnika Reddita također uvjerena da se radi o duhu, ostali su ponudili druge teorije. Primjerice, neki tvrde da se radi o zalutaloj deki, grešci na kameri, razlici kontrastne svjetline između kamere i prostorije, no nitko ne može sa sigurnošću znati o čemu se radi.

“Bio je to normalan dan, nije me bilo par sati. Provjerila sam gdje su mi dvije mačke kako bih otvorila vrata pred kućom da odnesem nešto očuhu moje djevojke bez da se njih dvije razbježe posvuda i smetaju. Na snimci vidite da gledam na kauč, ali nisam vidjela ništa neobično. Tek kada sam pregledala snimku, a to radim svaki put kada se vratim u kuću, shvatila sam da nešto nije u redu. Ugledala sam svog mačka Blackjacka koji je uginuo prije točno godinu dana”, otkrila je Chloe za Bored Pandu.

Iako joj nedostaje Blackjack, sada joj društvo prave mačke Logan i Rummy.