Internetskim forumima, napose onima koji se bave paranormalnim temama, već danima kruži zanimljiva snimka zabilježena u kostarikanskom gradu La Riti. Prikazuje nepoznato stvorenje koje se kratalo poput golemog pauka, i to usred jedne jedva osvijetljene uličice.

Jeziva La Mona

Da nije riječ o tek običnoj montaži, svjedoči ponašanje uznemirenih pasa, a naknadno se pojavio i video nekih mladića koji su isto stvorenje promatrali vlastitim očima sa sigurne udaljenosti.

Ne čudi, pomislili su da je riječ o La Moni, legendarnom kriptoidnom stvorenju tipičnom za predaje toga kraja. Legenda kaže da je u pitanju žena niskoga rasta i majmunolikoga lica, crvenih očiju i prekrivena kosom, koja se često pojavljuje oko ponoći i ispod punog mjeseca.

U suštini je vještica, a onaj koji je želi pobijediti, mora nadvladati strah i ispred nje naglas početi izgovarati kršćanske molitve. Zatim mora u zemlju zabiti mač tako da stoji poput križa, prosuti šaku kukuruzova zrna ili soli, pa baciti prema nebu šešir.

Taj će postupak natjerati La Monu da počne skupljati zrna, odnosno da preokrene čaroliju i zavjetuje se da više nikoga neće progoniti, kaže legenda.

Poremećaj posture?

Pustimo li mitove na stranu, jedno od racionalnih objašnjenja ukazuje na mogućnost da su kamere možda zabilježile čovjeka koji pati od poremećaja posture, odnosno osobu koja je zbog iskrivljenosti nogu u koljenima prema natrag (genu recurvatum) prisiljena hodati četveronoške.

Dakako, neki su sve okrenuli na šalu i kazali da se to Spiderman propio i propao, dok imamo i one uvjerene da je sve to samo bila nečija predstava. Ako je tome i bilo tako, zanimljivo je za kraj reći da su na nju nasjele i tamošnje televizijske kuće jer su snimke uvrstile u svoje programe.