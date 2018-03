Ne samo da tvrdi kako je došao iz budućnosti, već uvjerava i da je telepat star 132 godine

U 20-minutnom videu, stanoviti John (koji je naravno želio zaštiti identitet) objašnjava kako će svijet izgledati u budućnosti. Točnije, u 40. stoljeću iz kojeg je doputovao. Dobra vijest je da ljudi više neće raditi. Ne samo da će roboti odrađivati fizičke poslove nego će umjetna inteligencija obavljati i one kreativne.

Kao primjer navodi kako UI dizajnira automobile. Naravno, ne očekuje da mu sve vjeruje na riječ pa je fotografiju tih automobila pokazao kao krunski i nepobitni dokaz da zaista dolazi iz 4000. “Ovo je moj dražesni DR-18”, komentira, pokazujući fotografiju letećeg auta.

Zbog napretka, ljudi žive dulje i dulje ostaju mladi. “Evo, ja sam star 132 godine, ali izgledam kao da imam 20, 25 u usporedbi s vama” ističe. Druga divna stvar u budućnosti je to da nema prometnih gužvi. No to se postiglo po zastrašujućoj cijeni. Nema više domaćih ljubimaca, a pse i mačke može se vidjeti samo u zoološkim vrtovima. Također, sve ptice su potamanjene kako ne bi smetale letećim autima.