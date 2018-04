OPSJEDNUTI LOVRANSKI HOTEL KRIJE MRAČNU TAJNU: ‘Ova kuća sama bira svoje vlasnike’

Kuća je ubijala ne samo svoje vlasnike, nego i turiste koji su se slučajno tamo zatekli. No čini se da su se nakon gotovo sto godina duhovi primirili.

Vrijedi svakog zavoja, slogan je prekrasno uređenog boutique hotela na strmoj litici u Lovranskoj Dragi koji skriva prilično mračnu prošlost – jedan vlasnik je spalio kuću, drugi se razbolio nedugo nakon što ju je počeo obnavljati, treći je stradao u prometnoj nesreći….

Mistično i ukleto

Danas idiličan hotel s četirima zvjezdicama smješten je na osami, ali na mjestu koje je oduvijek bilo na glasu kao mistično pa čak i ukleto. Kuća je sagrađena na tlu na kojem je nekada u svojim pećinama živio prapovijesni čovjek, bio je tu Diomedov hram prema Opatiji, bilo je svetište boga Apolona, a legenda kaže da se Dafne, bježeći pred njegovim udvaranjem, tu pretvara u lovor, od čega potječe Lovran i Lovranska Draga. No mnogo jezivije i mnogo stvarnije su priče o toj kući iz prošlog stoljeća.

Zapalio kuću i pokrenuo mračne sile?





Zla kob hotela, u koji je dolazila još austrougarska elita, koliko seže sjećanje mještana, počinje 1923. Tadašnji vlasnik zapalio je kuću koja je i tada bila okupljalište bogatih, sada većinom Talijana. Priča se kako je to napravio zbog osiguranja, ali i da mu je jednostavno bilo dosta kuće.

“Znate, nema baš sreće ta kuća. Tu je sve zgorelo još kad je moj tata bil mlad. Vlasnik ju je zapalio. Kuća je bila osigurana, a njemu je onda već te kuće bilo dosta. Sve je noću s nje skinuto, čak i kvake s vrata, i zapalio je”, priča gospođa Cvetka Ančić, prenosi Magicus. Mještani su kuću pokušali spasiti, ali neuspješno. Od kuće su ostala samo četiri zida.

Pijavica uništila samo tu zgradu

Nakon Drugog svjetskog rata, kuću je kupio “jedan Čeh ili Mađar, kako priča nona Ančić. Napravio je krov na kući. No pijavica je potrgala krov, gredu po gredu “da je sve tuda letilo”. Jak vjetar uništio je samo zlosutnu kuću; nijedna druga kuća iz mjesta nije stradala. Vlasnik je ubrzo potom umro od iznenadne bolesti.

Konačno skinuto prokletsvo

Ukletu kuću je 1978. kupila obitelj Nikolac. Christian Nikolac počeo ju je renovirati, no svega nekoliko mjeseci nakog toga poginuo je u prometnoj nesreći. Današnji vlasnik, njegov sin Kristijan Nikolac, konačno ju je uspio obnoviti 2006. Pritom je pazio da je vrati u originalno izdanje, bez ikakvog dograđivanja. Prema svemu sudeći, ako i je nad kućom postojalo prokletstvo, uspio ga je razbiti, a osim čuvanja izvornog uređenja, radiestezist Borivoj Bukva misli da je u tome važnu ulogu igrala i njegova obiteljska loza.

“Ta kuća sama bira vlasnike”, rekao je Bukva koji je viskom obišao kuću dok je još bila u ruševnom stanju.

‘Osjećao sam kao da me netko gura’

“Ovdje sam imao osjećaj da me netko gura da skočim niz liticu”, pokazuje riječki radiestezist brežuljke ispod vidikovca. Posjetio je tu kuću duhova i njegov visak odmah je reagirao. Bukva tvrdi da su ga u kući, koja je tada još bila tek ruševina, dočekali pletena fotelja, stol i kolijevka te četiri tanjura na stolu. Kad je iskoristio visak da sazna što se to zapravo u kući događa, dobio je tri puta zaredom jasne naredbe da se smjesta gubi iz kuće, što je on i učinio. No visak mu je otkrio i druge stvari. Prije svega da duhovi koji opsjedaju kuću sežu još od prapovijesti te da kuću može obnoviti i u njoj uživati stranac. Iako je sadašnji vlasnik Hrvat, kaže kako mu je “jedna nona Venecijanka, a druga je bila iz Budimpešte…, a tata mi je imao austrijsko državljanstvo”, kaže vlasnik. Čini se da ga je kuća odabrala, jer hotel posluje uspješno, a mnogi parovi upravo ovdje počinju svoje bračno putovanje.

Ljubomorni muž joj srpom prerezao vrat

A koja je sudbina onih koje kuća ne želi, najbolje znaju mještani koji pričaju priče o ubojstvima, samoubojstvima i bizarnim nesrećama.

Dvojicu čeških turista, oca i sina, koji su se ’90-ih godina prošlog stoljeća u ruševnu kuću skonili od nevremena, ubio je udar groma, a priča se i o uglednom opatijskom ugostitelju koji je odlučio s ljubavnicom doći na Križevicu. Ondje su im strah u kosti utjerali nevjerojatni zvukovi, smijeh, lupanje posuđa. Pokušali su krenuti automobilom, ali je on počeo kliziti prema rubu litice. Tada se dogodilo nešto nevjerojatno. Grom je udario u napuštenu kuću, a vozilo krenulo u željenu smjeru.

No najtragičnije priče o ukletom mjestu prisjeća se mještanka Ančić, o ubojstvu i samoubojstvu lokalnog bračnog para iz 1912. “Imali su četvero male djece, a on je bio ljubomoran na ženu bez veze. I onda su oni otišli gore na tu stijenu iznad kuće po sijeno, a on uzeo srp i prerezao joj vrat. Potom se i sam odatle bacio. Četvero nezbrinute djece je ostalo”, prenosi gospođa mjesnu legendu.

Divlja plemena sa sjevera

Radiestezist Bukva ide još dalje u prošlost. “Tu je nekada živio pračovjek i kad su došla divlja plemena sa sjevera na ovom se području vjerojatno odigrala odlučujuća bitka. Ni kasnije ovaj teren nije bio miran i tu su se stvarali snažni eterički valovi koji prožimaju sve okolne stvari”, objašnjava Bukva.

No prostor se, izgleda primirio, i kuća u Lovranskoj Dragi ponovno je mjesto veselja. Vlasnici se znaju šaliti i da je Draga di Lovrana kuća veselih duhova jer se uz jezive vezuju i ugodne priče o parovima koji su se ovdje sastajali i ljubovali.