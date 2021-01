ON IZNAD ŠUMADIJE VIDI TRANSPORTACIJSKE TUNELE NLO-a: Snimka se proširila svijetom: ‘Točno tako je izgledalo i moje prvo viđenje NLO’

‘Ti tunelasti oblaci bili su jedini oblaci na nebu i bili su savršeno poredani jedan do drugog s malim razmakom između’, kaže Amerikanac kojemu su ti oblaci poznati

“Čudni oblaci na nebu u Šumadiji”, napisao je korisnik na Youtubeu u ponedjeljak, ne sluteći kako će njegova snimka izazvati lavinu u svijetu pobornika UFA. Nakon što je oblake vidio Scott C. Waring, Amerikanac trenutno u Tajvanu, odmah je znao što gleda – transportacijske tunele za NLO. Kao i kod većine drugih svjedočanstava o NLO-u, tvrdi da je sve zataškavano.

“Ovo su nevjerojatni tuneli iznad Centeralne Srbije. Kažem transportne tunele jer je moje prvo viđenje NLO-a imalo sličan početak. Bio sam u bazi američkog zrakoplovstva Ellsworth u Južnoj Dakoti, izašao na parkiralište … vidio četiri dugačka tunelasta oblaka koji su kretali, da kretali iznad parkirališta i nestajali nad horizontom.

Otprilike nas 20 gledalo je nebo točno iznad nas … polovica je nosila uniformu ratnog zrakoplovstva. Ti tunelasti oblaci bili su jedini oblaci na nebu i bili su savršeno poredani jedan do drugog s malim razmakom između. Svaki je oblak bio savršeno oblikovan, oko njega nije bilo komadića oblaka, samo tunel. Divovska užarena kugla veličine Boeinga 747 bila je na kraju tunela u oblaku … zatim se počela kretati niz njega i dalje unutar tunela u oblaku, sve brže i brže dok nije nestala na horizontu. To se dogodilo 25 puta prije nego što sam morao otići, kasneći na posao u bazi davne 1989. godine. U mojoj bazi, kad sam razgovarao sa svojim zapovjednikom, rekao je da su to izvanzemaljci i da o tome ovdje ne razgovaramo. Nikada nisam, ali nekoliko puta spomenuo na mojoj stranici”, opisao je znalac na stranici specijaliziranoj za ispovijesti onih koji su uvjereni da su vidjelo NLO.